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Akademi kayıtları başladı

YOZGATLI Beden Eğitimi Öğretmenleri ve Basketbol Antrenörleri Hakan Uçar ve Yasin Yılmaz tarafından açılan Yaz dönemi Basketbol Akademisi kayıtlarının başladığı bildirildi.

Akademi kayıtları başladı

YOZGATLI Beden Eğitimi Öğretmenleri ve Basketbol Antrenörleri Hakan Uçar ve Yasin Yılmaz tarafından açılan Yaz dönemi Basketbol Akademisi kayıtlarının başladığı bildirildi.

26 Haziran 2019 Çarşamba 00:00
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Akademi kayıtları başladı

Basketbol Antrenörü Hakan Uçar, sene başında açtıkları basketbol akademisinin devamı olan Yaz Basketbol Akademisi için kayıtların başladığını söyledi. Kayıt yaptırmak isteyen öğrencilerin kendisine veya Yasin Yılmaz’a ulaşarak kayıt yaptırabileceklerini vurgulayan Uçar, ‘’Yaz tatili boyunca öğrencilere basketbol eğitimi vereceğiz. Yaz tatili sonrasında da Basketbol Akademimize devam etmek isteyen öğrenciler olursa okullar açıldıktan sonra da devam etme şansları olacak. Yozgat basketbol potansiyeli olan bir il. Geleceğin yıldızlarını yetiştirmek ise bizim işimiz. Biz açtığımız Basketbol Akademisi ile hem basketbolu seven bu sporu yapmak isteyen öğrencilere eğitim veriyoruz hem de gerçekten bu spora yeteneği olan gençleri belirlemeye çalışıyoruz. Ben Basketbola gönül veren bütün gençlerimizi Yaz Basketbol Akademimize bekliyorum’’ dedi. 

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