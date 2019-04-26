Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat 18°
açık
Güncel Gündem Siyaset Spor Ekonomi Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Güncel Yaşam Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
94439
ALTIN
244.638
DOLAR
5.9229
STERLİN
7.6438
EURO
6.5994

AK Parti’den prim

SPOR Toto Bölgesel Amatör Ligi şampiyonu Yozgatspor’un Kelkit Belediye Hürriyetspor ile oynayacağı Üçüncü Lige yükselme Play-Off müsabakası öncesinde şampiyonluk primi açıklayan AK Parti Yozgat Merkez İlçe teşkilatı oldu.

AK Parti’den prim

SPOR Toto Bölgesel Amatör Ligi şampiyonu Yozgatspor’un Kelkit Belediye Hürriyetspor ile oynayacağı Üçüncü Lige yükselme Play-Off müsabakası öncesinde şampiyonluk primi açıklayan AK Parti Yozgat Merkez İlçe teşkilatı oldu.

26 Nisan 2019 Cuma 00:00
141 Okunma
AK Parti’den prim

5 bin liralık şampiyonluk primi açıklayan Yozgat AK Parti Merkez İlçe Başkanı Kürşat Kılıç, yaptığı yazılı açıklamada, ‘’Tarihi büyük başarılarla dolu, renklerine aşık olduğumuz, şehrimizin gözbebeklerinde Yozgatspor’umuza 3. Lig yolunda gönülden başarılar diliyoruz. İnancımız, duamız ve desteğimiz dünde olduğu gibi bugünde Yozgatspor’umuzun yanında olacaktır. Bize bu mutluluğu yaşatacağına yürekten inandığımız futbolcularımıza verilmek üzere 5 bin lira Şampiyonluk primi vermeyi AK Parti Merkez İlçe Teşkilatı olarak taahhüt ediyoruz. Şehir Bizim Takım Bizim’’ dedi.

Son Güncelleme: 25.04.2019 16:49
Yorumlar

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol

İlgili Haberler
Lider koltuğunu sevdi
Lider koltuğunu sevdi
Hayırlı olsun ziyareti
Hayırlı olsun ziyareti
TAKIMA MALi DESTEK
TAKIMA MALi DESTEK
Yozgatspor’da hazırlıklar başladı
Yozgatspor’da hazırlıklar başladı
KURADAN KELKiT ÇIKTI
KURADAN KELKiT ÇIKTI
Gruptan kral çıktı
Gruptan kral çıktı
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Salimbey Sokak No:8 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim