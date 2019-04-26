AK Parti’den prim

5 bin liralık şampiyonluk primi açıklayan Yozgat AK Parti Merkez İlçe Başkanı Kürşat Kılıç, yaptığı yazılı açıklamada, ‘’Tarihi büyük başarılarla dolu, renklerine aşık olduğumuz, şehrimizin gözbebeklerinde Yozgatspor’umuza 3. Lig yolunda gönülden başarılar diliyoruz. İnancımız, duamız ve desteğimiz dünde olduğu gibi bugünde Yozgatspor’umuzun yanında olacaktır. Bize bu mutluluğu yaşatacağına yürekten inandığımız futbolcularımıza verilmek üzere 5 bin lira Şampiyonluk primi vermeyi AK Parti Merkez İlçe Teşkilatı olarak taahhüt ediyoruz. Şehir Bizim Takım Bizim’’ dedi.