AK Gençlik futbol turnuvası başladı

AK Gençlik Yozgat Turnuvasında 15 Takım 165 Oyuncunun katılımı ile toplamda final maçı ile birlikte 22 maç yapılacak. Final maçında kazanana Kupa ve Süpriz hediye verilecek. Aynı zamanda maçların dostluk maçı olması kapsamında hakemler ile yapılacak değerlendirme sonucu en centilmen futbolculara, en iyi futbolcuya ve en iyi Kaleciye sürpriz hediyeler verileceği bildirildi. AK Parti Yozgat Gençlik Kolları Başkanı Yaşar Taşdemir, AK Parti Gençliği olarak gençlerin her zaman yanında olduklarını ve sporun kardeşlik dostluk, yardımlaşmayı gerektirdiğini söyledi. Futbol turnuvasının ilkini gerçekleştirdiklerini dile getiren Taşdemir, ‘’Bundan sonrası içinde Yozgat ve 13 ilçesiyle bu işi daha büyük çaplı yapacağımızı genç kardeşlerimizin talepleri üzerine değerlendirmeye aldık. Ön Eleme öncesi AK Parti İl Başkanı Yusuf Başer, Belediye Başkanı Celal Köse ve Kıymetli Misafirler ile gençlerimiz bir araya gelerek futbolda saygının, beraberliğin ve sonucun ise dostluk maçı olmasını temennisinde bulundular. AK Gençlik Yozgat turnuvamızın Hayırlı olmasını diliyoruz’’ dedi.

Bölükbaşı halı saha tesislerinde başlayan turnuvanın açılışını, Yozgat Belediye Başkanı Celal Köse, AK Parti Yozgat İl Başkanı Yusuf Başer ve AK Parti Yozgat Gençlik Kolları Başkanı Yaşar Taşdemir birlikte yaptı.