Aile ve velilere eğitim

Aile ve velilere ihtiyaç duydukları konularda bilgi vermek, gerekli becerileri kazandırmak amacıyla verilen rehberlik hizmetiyle, ilçe genelinde 300 veli ve aile bireyine ulaşıldı. Rehberlik hizmetlerinin bir program dahilinde sunulması, yürütülmesi ve rapor haline getirilmesi, rehberlik hizmetleri paydaşları arasında daha etkin, hızlı bir iletişimin sağlanması, verilen rehberlik hizmetlerinin etkililiğinin arttırılması, anlık ve sürekli takibin yapılabilmesi için yıl boyunca bu kapsamda eğitimlere devam edileceği kaydedildi. Çandır Yıldırım Yılmaz Çok Programlı Anadolu Lisesi Rehberlik Öğretmeni Raşit Yiğit tarafından verilen eğitimlere velilerin ve aile fertlerinin ilgi gösterdiği ifade edildi.