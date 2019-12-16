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Aile ve velilere eğitim

ÇANDIR İlçesinde, 2019-2020 eğitim öğretim yılı Kasım ayında ‘Aile içi iletişim ve ebeveyn tutumları, aile ziyaretleri, gelişim dönemi özellikleri, meslek seçim ve kariyer planlama, motivasyon, psikososyal destek programları, üst eğitim kurumlarına geçiş, zamanı etkili ve verimli kullanma’ gibi konularda etkinlikler yapıldı.

Aile ve velilere eğitim

ÇANDIR İlçesinde, 2019-2020 eğitim öğretim yılı Kasım ayında ‘Aile içi iletişim ve ebeveyn tutumları, aile ziyaretleri, gelişim dönemi özellikleri, meslek seçim ve kariyer planlama, motivasyon, psikososyal destek programları, üst eğitim kurumlarına geçiş, zamanı etkili ve verimli kullanma’ gibi konularda etkinlikler yapıldı.

16 Aralık 2019 Pazartesi 04:04
Aile ve velilere eğitim

Aile ve velilere ihtiyaç duydukları konularda bilgi vermek, gerekli becerileri kazandırmak amacıyla verilen rehberlik hizmetiyle, ilçe genelinde 300 veli ve aile bireyine ulaşıldı.  Rehberlik hizmetlerinin bir program dahilinde sunulması, yürütülmesi ve rapor haline getirilmesi, rehberlik hizmetleri paydaşları arasında daha etkin, hızlı bir iletişimin sağlanması, verilen rehberlik hizmetlerinin etkililiğinin arttırılması, anlık ve sürekli takibin yapılabilmesi için yıl boyunca bu kapsamda eğitimlere devam edileceği kaydedildi. Çandır Yıldırım Yılmaz Çok Programlı Anadolu Lisesi Rehberlik Öğretmeni Raşit Yiğit tarafından verilen eğitimlere velilerin ve aile fertlerinin ilgi gösterdiği ifade edildi. 

Anahtar Kelimeler:
Aile Ve Velilere Eğitim
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