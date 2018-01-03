Ağır idman

Teknik direktör Aydın Yavuz gözetiminde çalışan kırmızı siyahlı ekip, sabah antrenmanında spor salonunda ağırlık ve güç çalışması yaparken, öğleden sonraki antrenmanda ise teknik ve taktik çalışması yapıyor.

Yozgatspor teknik direktörü Aydın Yavuz, yaklaşık bir haftadır süren Antalya kampında günde çift idman yaptıklarını ve şimdiye kadar da iki hazırlık müsabakası oynadıklarını söyledi. Oldukça verimli geçen kamplarında kendilerini en çok mutlu eden olayın yeni transferlerin uyum sorunu yaşamaması olduğunu dile getiren Yavuz, ‘’Kampımız başlayalı bir hafta oldu ve aramıza şimdiye kadar 5 yeni oyuncu katıldı. Giden oyuncularımız da oldu. Bizi en çok sevindiren hazırlık müsabakalarında yeni transferlerimizin takıma çabuk adapte oldukları görmemiz oldu. Transferlerimizin kamp döneminde aramıza katılmaları da bizim açımızdan çok daha iyi oldu. Şuanda giden oyuncularımızın yerlerine yeni oyuncular aldık, eksik bir iki bölgemiz kaldı o bölgelere de transfer yaptıktan sonra takımımız çok daha iyi duruma gelecektir’’ dedi.

Cuma günü sona erecek olan Antalya kampında yarın bir hazırlık müsabakası daha oynayacaklarını hatırlatan tecrübeli teknik adam, ‘’Kampımız Cuma günü sona erecek. Oyuncularımıza iki gün izin verdikten sonra Salı günü Yozgat’ta toplanarak Kadirli Demirspor ile oynayacağımız müsabakanın hazırlıklarına başlayacağız. Umarım bizim için iyi bir ikinci yarı olur ve sezon sonunda şampiyonluk ipini göğüsleyen taraf oluruz’’ diye konuştu.