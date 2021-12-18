Afyon’u eli boş gönderecek

Geçtiğimiz hafta Cizre Belediyespor’u yenerek 5 haftalık galibiyet hasretine son veren sarı siyahlı ekip Avşar Madensuyu Afyon Belediye Yüntaşspor ile oynayacağı müsabakayı kazanarak ligde seri yakalamak istiyor. Sorgun Belediyespor Antrenörü Bahadır Aksoy, yarın ligin güçlü ekiplerinden birisi olan Avşar Madensuyu Afyon Belediye Yüntaşspor ile Sorgun Spor Salonu’nda karşı karşıya geleceklerini söyledi. Uzun zamandır galibiyete hasret olan takımlarının geçen hafta Cizre Belediyespor’u yenerek hem galibiyet hasretine son verdiklerini hem de moral bulduklarını hatırlatan Aksoy, yarın konuk edecekleri Avşar Madensuyu Afyon Belediye Yüntaşspor’u da mağlup ederek ligde yeni bir seri yakalamak istediklerini belirtti. •Rabia Şahin•