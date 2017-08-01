Afyon’da toplanıyorlar!

Yaklaşık 15 gündür Yozgat’ta kendi tesislerinde kamp çalışmalarını tamamladıktan sonra teknik direktör Memduh Fidan tarafından iki günlük izin verilen Yozgatsporlu oyuncular bugün Afyon’da toplanarak ikinci dönem kamp çalışmalarına başlayacaklar.

Yozgatspor Asbaşkanı Ahmet Akgün, takımlarının Yozgat’ta kendi tesislerinde 15 gündür yoğun bir kamp programı geçirdiklerini söyledi. Birinci dönem kamp çalışmalarının Cumartesi günü tamamlandığını anlatan Akgün, ‘’Takımımız bu gün itibariyle Afyon’da toplanarak ikinci dönem kamp çalışmalarına başlayacak. Yozgat kampında takımımız teknik direktör Memduh Fidan gözetiminde günde çift idman yaptı. Öğleden önce kondisyon ağırlıklı çalışan ekibimiz, öğleden sonraki idmanda ise daha çok teknik ve taktik ağırlıklı çalışmalar yaptı. İyi bir kamp dönemi geçiren takımımız bu gün itibariyle Afyon’da toplanarak ikinci dönem kamp programına başlayacak. 10 gün sürecek olan ikinci dönem kamp programı süresince 4, 7 ve 10 Ağustos tarihlerinde toplamda 3 hazırlık maçları ile sezon hazırlıklarına devam edecek. 10 günlük kamp programının ardından tekrar iki gün izin verilecek olan takımımız, iki günlük iznin ardından Yozgat’ta toplanarak bu ayın son haftasında oynayacağı Ziraat Türkiye Kupası ön eleme maçı hazırlıklarını yapacak. 19 Ağustos tarihinde de Çorum Belediyespor ile oynayacağımız hazırlık maçı ile sezon açılışı yapacağız’’ dedi.