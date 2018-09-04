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AFYON KAMPI BAŞLADI

SPOR Toto Bölgesel Amatör Lig Dördüncü Grup’ta şampiyonluk mücadelesi vermeye hazırlanan Yozgatspor, üçüncü dönem kamp çalışması için gittiği Afyon’da yeni sezon hazırlıklarını sürdürüyor.

AFYON KAMPI BAŞLADI

SPOR Toto Bölgesel Amatör Lig Dördüncü Grup’ta şampiyonluk mücadelesi vermeye hazırlanan Yozgatspor, üçüncü dönem kamp çalışması için gittiği Afyon’da yeni sezon hazırlıklarını sürdürüyor.

04 Eylül 2018 Salı 07:00
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AFYON KAMPI BAŞLADI

Teknik direktör İbrahim Baş gözetiminde günde çift antrenman yaparak geçiren kırmızı siyahlı ekip, 12 Eylül tarihine kadar devam edecek olan Afyon kampı boyunca en az üç hazırlık müsabakası oynamayı planlıyor. Yozgatspor teknik direktörü İbrahim Baş, Afyon’da gerçekleştirecekleri yaklaşık 10 günlük kamp programında genellikle teknik ve taktik ağırlıklı çalışmalar yapacaklarını söyledi. Özellikle hazırlık müsabakaları oynayarak takımının eksikliklerini tespit etmeye çalışacaklarını dile getiren Baş, ‘’Ayrıca hazırlık müsabakaları ile yeni kurulan bir ekip olmamızdan dolayı oyuncularımızın uyum surecini de hızlı bir şekilde aşmış olacağız. İyi bir hazırlık dönemi geçirdiğimize inanıyorum. Afyon’da yapacağımız 3-4 hazırlık müsabakası sonrasında oyuncularıma iki gün izin vereceğim ardından Yozgat’ta tekrar toplanarak ligin ilk haftasında oynayacağımız müsabakanın hazırlıklarına başlayacağız’’ dedi. 

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