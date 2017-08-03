Afyon kampı başladı

Yozgatspor Asbaşkanı Ahmet Akgün, takımlarının Afyon Termal Otelde 1 Ağustos tarihi itibari ile kamp çalışmalarına başladığını söyledi. Orada ki kampın ikinci dönem kamp çalışması olduğunu hatırlatan Akgün, ‘’İkinci kamp dönemimizde Afyon’u tercih ettik. Afyon’u tercih etmemizdeki en büyük sebeplerimizden bir tanesi ikliminin müsait olması. Ayrıca takımımızı Nevşehir’de ki turizmden biraz daha uzaklaştırmak istedik. Yoksa biz de komşu ilimizi tercih ederdik. Nevşehir’deki otellerin fiyatlarının biraz daha yüksek olması, münasebetiyle Afyon’u tercih ettik. Afyon’da da AFJET Müdürümüz Yusuf Bey, bize orada ciddi manada destek sundu, vefa kampanyasına kendisi de katıldı. Bu anlamda kendisine teşekkür ediyoruz. O yüzden de Afyon’u tercih ettik. 1 Ağustos tarihinde başlayan ve 11 Ağustos tarihinde tamamlanacak olan Afyon kampı içerisinde 4, 7 ve 10 Ağustos tarihlerinde bir hazırlık maçımız olacak. Üç tane hazırlık maçı yapmayı planlıyoruz. Şuan kulüpler belli değil ama orada belirleyeceğiz. Biz de inşallah yönetimsel olarak yarın oynayacağımız hazırlık maçında takımımızın başında olacağız. Onu izleme fırsatı bulacağız. Eksikler tabiki orada oynanacak olan hazırlık maçlarında belirlenecek ve hocamızın raporu doğrultusunda transfer eksiği var mı, yok mu onların analizi yapılacak. Biz de izleme fırsatı bulacağız. Biz de kendi izlenimlerimiz doğrultusunda transfer ihtiyacı varsa eksik mevkilerde gerekli takviyeler yapılacak. Bu anlamda kampın neticesinde iki günlük izin verildikten sonra tekrar takımımız Yozgat’ta toplanacak. Bilindiği gibi 19Ağustos’ta Çorumspor ile bir hazırlık maçımız olacak. Bu müsabakaya biliyorum ki taraftarlarımız ciddi manada bir hazırlık içerisindeler. Kendileri sürekli istişare ediyorlar ve orada güzel bir etkinlik yapacaklarını söylüyorlar. Bizler de merakla bekliyoruz. Ne yapılacağı konusunda çok fazla bilgi vermiyorlar ama bizler merakla bekliyoruz. İnşallah güzel bir sinerji yaratılır takıma da ciddi bir moral ve motivasyon olur. Bu motivasyon doğrultusunda da hedefimiz inşallah şampiyonluk ile taçlanır. Bu birlik ve beraberliğin korunması adına 19 Ağustos’ta yapılacak olan gece maçına tüm Yozgatlı hemşehrilerimizi, sadece merkez anlamında değil tüm ilçelerimizdeki Yozgatlılarımızı, Yozgatspor severleri maçımıza davet ediyoruz. Geçtiğimiz gün sosyal medyada da gördüm Kırşehirspor taraftarları bizim hazırlık maçında Yozgat’ta yer alacaklar. İstiyoruz ki, Kırşehir gelsin, Kırıkkale gelsin, Tokat gelsin, Çorum gelsin tüm komşu illerimizin taraftarları gelsin burada bir sinerji oluşsun, bir birlik beraberlik oluşsun bu manada bu maça tüm spor severleri davet ediyoruz’’ dedi.

