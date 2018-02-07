Afrin ve şehitler için

Bozok stadında oynanan müsabaka öncesinde Yozgatspor taraftarları ‘Şehitler ölmez, Vatan Bölünmez’ tezahüratlarında bulundu. Yozgatspor sahaya Yozgat Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu tarafından hazırlanan ‘Kalbimizle, duamızla Mehmetçiğin yanındayız’ yazılı pankart ile çıktı.

ASKER SELAMI

Yozgatspor ile Azartlıspor arasında oynanan müsabaka başladıktan sonra kırmızı siyahlı ekibin tecrübeli oyuncusu Ali Yıldırım 27’inci dakikada maçın ilk golünü attıktan sonra kendi yedek kulübesine koştu.

Malzemeci Sergen’den Türk bayrağını alarak, takım arkadaşları kaptan Ziya ve Hakkı Tosun ile birlikte önce bayrağı öptüler, ardından da ilk 11’de yer alan arkadaşları ile birlikte asker selamı verdi.

Ali Yıldırım’ın bu hareketi ayakta alkışlandı.

Yozgatspor tribünlerinden bir kez daha ‘Şehitler ölmez, Vatan bölünmez’ tezahüratları yükseldi.