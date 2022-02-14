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ADIM ADIM ZiRVEYE

Spor Toto Bölgesel Amatör Ligi 5’inci Bölge 3’üncü Grup’ta mücadele eden Yozgatspor, deplasmanda Çayıralan Esnafspor’u 2-0 mağlup ederek çıkışını sürdürdü.

14 Şubat 2022 Pazartesi 00:47
ADIM ADIM ZiRVEYE

Zirve mücadelesi verdiği rakipleri Keçiören Belediye Bağlumspor ile Ankara TKİspor’un puan kaybettiği haftada altın değerinde 3 puanı hanesine yazdıran kırmızı siyahlı ekip, aldığı bu galibiyet ile puan cetvelinde ikinci sıraya yükselirken, lider Keçiören Belediye Bağlumspor ile arasındaki puan farkını da 2’ye indirdi. Adım adım zirveye ilerleyen Yozgatspor, Ligin 12’inci haftasını dinlenerek geçirirken Ankara TKİspor ile Keçiören Belediye Bağlumspor’un da puan kaybetmelerini bekleyecek. Çayıralan İlçe stadında Çayıralan Esnafspor ile karşı karşıya gelen Yozgatspor müsabakaya hızlı başlayan taraf oldu. İlk dakikalardan itibaren Çayıralan Esnafspor kalesine yüklenen kırmızı siyahlı ekip aradığı golü 14’üncü dakikada Yavuz Kaygısız ile buldu. Golden sonra ataklarına devam eden Yozgatspor 27’inci dakikada Ebubekir Eroğlu’nun attığı golle skoru 2-0’a getirdi. Müsabakanın ilk yarısın kırmızı siyahlı ekibin 2-0’lık üstünlüğü ile tamamlandı. Müsabakanın ikinci yarısında ev sahibi Çayıralan Esnafspor’un gol arayışları sonuçsuz kalınca kırmızı siyahlı ekip üç puanı 2-0’lık skor ile aldı. Yozgatspor aldığı bu galibiyet ile puanını 20’ye yükseltirken, puan cetvelinde de ikinci sıraya çıktı. 

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