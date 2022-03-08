Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat
Güncel Tarım Siyaset Spor Güncel Yaşam Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Ekonomi Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO

ADIM ADIM HEDEFE

Spor Toto Bölgesel Amatör Ligi 5’inci Bölge 3’üncü Grup’ta mücadele eden Yozgatspor adım adım hedefine ilerliyor. h

08 Mart 2022 Salı 00:36
ADIM ADIM HEDEFE

Yozgatspor Antrenörü Polat Özkan, Yozgatspor olarak adım adım hedeflerine ilerlediklerini söyledi. 4 Maçta 10 Puan alan takımını tebrik eden Özkan, Ankara’da lider Ankara TKİspor ile oynadıkları müsabakada çok iyi mücadele ettiklerini ve galibiyeti kaçıran tarafın kendilerinin olduğunu dile getiren Özkan, ‘’Özellikle ikinci devrede galibiyeti kaçıran, sahada ezici üstünlük sağlayan takımım ile gurur duydum. Bu takım ile bu şehirde gurur duysun. Son saniyeye kadar hiç susmayan büyük taraftarımıza şampiyonluk yakışır. Biz bütün müsabakalarımızı final havasında oynuyoruz. Zirve için avantajımız halen devam ediyor. Lider Ankara TKİspor’un bir maç fazlası var, ikinci sırada bulunan Keçiören Belediye Bağlumspor’un da bizimle müsabakası var. Bütün olumlu taraflar bizden yana. Şampiyonluk için emin adımlarla hedefimize ilerleyeceğiz ve inanıyorum ki sezon sonunda mutlu sona ulaşan taraf biz olacağız. Taraftarlarımız, tüm Yozgat halkı bize güvensin, bize inansın bu yolun sonu şampiyonluk’’ dedi. 

Anahtar Kelimeler:
ADIM ADIM HEDEFESporTotoBölgeselAmatörLigYozgatsporYozgatIlerigazetesiMartSalıHaberAdımHedef
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Ankara’da ev sahibi gibi
Ankara’da ev sahibi gibi
Vekiller de izledi
Vekiller de izledi
Güreş’te Bozok farkı
Güreş’te Bozok farkı
Gülşehri beldesine halı saha
Gülşehri beldesine halı saha
Yozgat tarihinde bir ilk
Yozgat tarihinde bir ilk
Maç öncesi moral
Maç öncesi moral
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağı Nohutlu Mahallesi Sinema Sokak Şükrü Tonoz Apt. No:10/5 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 24 94

    AKZ Ajans | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm hakları saklıdır. Hiçbir suretle bilgiler kopyalanamaz ve kullanılamaz!

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim