ADIM ADIM HEDEFE

Yozgatspor Antrenörü Polat Özkan, Yozgatspor olarak adım adım hedeflerine ilerlediklerini söyledi. 4 Maçta 10 Puan alan takımını tebrik eden Özkan, Ankara’da lider Ankara TKİspor ile oynadıkları müsabakada çok iyi mücadele ettiklerini ve galibiyeti kaçıran tarafın kendilerinin olduğunu dile getiren Özkan, ‘’Özellikle ikinci devrede galibiyeti kaçıran, sahada ezici üstünlük sağlayan takımım ile gurur duydum. Bu takım ile bu şehirde gurur duysun. Son saniyeye kadar hiç susmayan büyük taraftarımıza şampiyonluk yakışır. Biz bütün müsabakalarımızı final havasında oynuyoruz. Zirve için avantajımız halen devam ediyor. Lider Ankara TKİspor’un bir maç fazlası var, ikinci sırada bulunan Keçiören Belediye Bağlumspor’un da bizimle müsabakası var. Bütün olumlu taraflar bizden yana. Şampiyonluk için emin adımlarla hedefimize ilerleyeceğiz ve inanıyorum ki sezon sonunda mutlu sona ulaşan taraf biz olacağız. Taraftarlarımız, tüm Yozgat halkı bize güvensin, bize inansın bu yolun sonu şampiyonluk’’ dedi.