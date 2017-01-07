Adım adım Fener'e

Yozgat'ın Boğazlıyan nüfusuna kayıtlı olan ama ailesi ile birlikte Almanya'da kalan orada yıldızını parlatarak Turkcell Süper Ligine adım atarak 3 sezondur Karadeniz ekibi Trabzonspor forması giyen Mehmet Ekici artık yeni takımına imza atması bekleniyor.

Fenerbahçe, Beşiktaş ve Galatasaray üçgeni içerisinde kalan bunun dışında takımı Trabzonspor'un da takımda kalması yönünde tekliflerde bulunduğu yıldız oyuncu Mehmet Ekici geleceği hakkında artık kararını vermek üzere.

Türk Futbolu gibi memleketi Yozgat'ta da hangi takıma gideceği konusunda merak içerisinde olduğu Mehmet Ekici adım adım Fenerbahçe'ye doğru gidiyor.

Yıldız oyuncuya teklifte bulunan Fenerbahçe kulübü bu konuda büyük mesafe kaydederek başarılı orta saha oyuncusu Mehmet Ekici ile büyük ölçüde el sıkışarak anlaşmaya vardığı bilgisine ulaşıldı.



"EKİCİ-AATİF TAKASI GÜNDEMDE"





Fenerbahçe, Trabzon-spor’un orta sahadaki yıldızı Mehmet Ekici ile el sıkıştı. Ersun Yanal da çok istediği Aatif ile özel olarak görüştü ve Faslı oyuncuyu büyük ölçüde ikna etti. Büyük takasın gerçekleşmesi artık an meselesi.

Trabzonspor’dan gitmek istediğini açıklayan Mehmet Ekici için Fenerbahçe ile takas görüşmeleri sürüyor. Sarı-lacivertli kulübün Mehmet Ekici'yle büyük oranda anlaşmaya vardığı öğrenilirken, Trabzonspor'un takasla almak istediği Aatif Chahechouhe'nun da Ersun Yanal ile yaptığı telefon görüşmesi sonrası fikrinin olumluya döndüğü bildirildi. Bordo-mavili yöneticiler, Aatif'ın ilk günlere oranla bu transfere daha sıcak baktığını ifade ederek, "Fenerbahçe ve kendisiyle temaslarımız devam ediyor" diye konuştular.





1.8 MİLYON'A DA RET





Yeni sözleşmeye yanaşmayan Mehmet Ekici ile Trabzonspor arasındaki köprüler tamamen atıldı. Yetenekli oyuncunun, yönetimin son olarak yaptığı 1.8 milyon euro yıllık garanti ücret önerisini de reddettiği bildirildi. Bordo-mavililerin, Fenerbahçe ile Aatif takasında anlaşamaması halinde Mehmet Ekici için bu kez Galatasaray ve Beşiktaş ile masaya oturacağı ifade ediliyor.