Ana SayfaSpor

Adım adım Fener'e

07 Ocak 2017 Cumartesi 05:11
Bu haber 26 kez okundu

Yozgatlı yıldız oyuncu Mehmet Ekici, adım adım Fenerbahçe'ye doğru gidiyor. Gurbetçi yıldız oyuncu Fenerbahçeli yöneticilerin kendisine yaptığı teklife olumlu yanıt verirken iki kulübün anlaşmasını beklediği öğrenildi.

Adım adım Fener'e
Yozgat'ın Boğazlıyan nüfusuna kayıtlı olan ama ailesi ile birlikte Almanya'da kalan orada yıldızını parlatarak Turkcell Süper Ligine adım atarak 3 sezondur Karadeniz ekibi Trabzonspor forması giyen Mehmet Ekici artık yeni takımına imza atması bekleniyor.
Fenerbahçe, Beşiktaş ve Galatasaray üçgeni içerisinde kalan bunun dışında takımı Trabzonspor'un da takımda kalması yönünde tekliflerde bulunduğu yıldız oyuncu Mehmet Ekici geleceği hakkında artık kararını vermek üzere.
Türk Futbolu gibi memleketi Yozgat'ta da hangi takıma gideceği konusunda merak içerisinde olduğu Mehmet Ekici adım adım Fenerbahçe'ye doğru gidiyor. 
Yıldız oyuncuya teklifte bulunan Fenerbahçe kulübü bu konuda büyük mesafe kaydederek başarılı orta saha oyuncusu Mehmet Ekici ile büyük ölçüde el sıkışarak anlaşmaya vardığı bilgisine ulaşıldı.

"EKİCİ-AATİF TAKASI GÜNDEMDE"

Fenerbahçe, Trabzon-spor’un orta sahadaki yıldızı Mehmet Ekici ile el sıkıştı. Ersun Yanal da çok istediği Aatif ile özel olarak görüştü ve Faslı oyuncuyu büyük ölçüde ikna etti. Büyük takasın gerçekleşmesi artık an meselesi.
Trabzonspor’dan gitmek istediğini açıklayan Mehmet Ekici için Fenerbahçe ile takas görüşmeleri sürüyor. Sarı-lacivertli kulübün Mehmet Ekici'yle büyük oranda anlaşmaya vardığı öğrenilirken, Trabzonspor'un takasla almak istediği Aatif Chahechouhe'nun da Ersun Yanal ile yaptığı telefon görüşmesi sonrası fikrinin olumluya döndüğü bildirildi. Bordo-mavili yöneticiler, Aatif'ın ilk günlere oranla bu transfere daha sıcak baktığını ifade ederek, "Fenerbahçe ve kendisiyle temaslarımız devam ediyor" diye konuştular.

1.8 MİLYON'A DA RET 

Yeni sözleşmeye yanaşmayan Mehmet Ekici ile Trabzonspor arasındaki köprüler tamamen atıldı. Yetenekli oyuncunun, yönetimin son olarak yaptığı 1.8 milyon euro yıllık garanti ücret önerisini de reddettiği bildirildi. Bordo-mavililerin, Fenerbahçe ile Aatif takasında anlaşamaması halinde Mehmet Ekici için bu kez Galatasaray ve Beşiktaş ile masaya oturacağı ifade ediliyor.

Anahtar Kelimeler

İlgili Haberler

Video GaleriVİDEO GALERİTÜM VİDEOLAR
  • Sorgun'da eski maden sahasına "EKO Park Projesi"Sorgun'da eski maden sahasına "EKO Park Projesi"Sorgun'da eski maden sahasına "EKO Park Projesi"
  • Yozgatlı son şehit Nusret Atmaca'nın şehitlik nişanı ailesine teslim edildiYozgatlı son şehit Nusret Atmaca'nın şehitlik nişanı ailesine teslim edildiYozgatlı son şehit Nusret Atmaca'nın şehitlik nişanı ailesine teslim edildi
  • Yozgat'ta Cezaevi Aracı Devrildi: 1 Asker Şehit, 6'sı mahkum 10 kişi yaralıYozgat'ta Cezaevi Aracı Devrildi: 1 Asker Şehit, 6'sı mahkum 10 kişi yaralıYozgat'ta Cezaevi Aracı Devrildi: 1 Asker Şehit, 6'sı mahkum 10 kişi yaralı
  • Yozgatlılardan muhteşem İstiklal MarşıYozgatlılardan muhteşem İstiklal MarşıYozgatlılardan muhteşem İstiklal Marşı
  • Yozgatlı çiftçiye HGS CezasıYozgatlı çiftçiye HGS CezasıYozgatlı çiftçiye HGS Cezası
  • ÇEDAŞ işten çıkarmaları kanunsuz mu yaptıÇEDAŞ işten çıkarmaları kanunsuz mu yaptıÇEDAŞ işten çıkarmaları kanunsuz mu yaptı
  • Yozgat'ta hırsızın rahat tavırları kameralara yansıdıYozgat'ta hırsızın rahat tavırları kameralara yansıdıYozgat'ta hırsızın rahat tavırları kameralara yansıdı
  • Yozgatlı Şehit Mehmet Koçak'ın eşinden Jandarma Astsubay Nusrat Atmaca'nın ailesine taziye ziyaretiYozgatlı Şehit Mehmet Koçak'ın eşinden Jandarma Astsubay Nusrat Atmaca'nın ailesine taziye ziyaretiYozgatlı Şehit Mehmet Koçak'ın eşinden Jandarma Astsubay Nusrat Atmaca'nın ailesine taziye ziyareti
  • Yozgatspor 4 - 1 Nevşehir Gençlikspor maçı foto görüntü ve gol anlarıYozgatspor 4 - 1 Nevşehir Gençlikspor maçı foto görüntü ve gol anlarıYozgatspor 4 - 1 Nevşehir Gençlikspor maçı foto görüntü ve gol anları

Yorum Gönder

Yukarı

© 2017 - Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

Haber Sistemi | TE Bilişim