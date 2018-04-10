Adı da forması da aynı

Sorgun temsilcisi Çiğdemlispor, adının içerisinde çiğdem olması nedeniyle yeşil beyaz renkleri taşıyan formalarının üzerindeki desten de amblemleri de çiğdem.

Çiğdemlispor kulüp başkanı Murat Doğru, takımlarının isminin Çiğdemli olduğu için özel yaptırdıkları formalarının deseninin de kulüp armasının da sembolünün çiğdem olduğunu söyledi. Lige şampiyonluk parolası ile başladıklarını ve ikinci haftada ikinci sıraya yükseldiklerini hatırlatan Doğru, ‘’Çiğdemlispor lige renk katmak amacıyla formamızı da armamızı da değişik bir şekilde tasarladık. Herkesin dikkatini çeken formamız ve armamız büyük beğeni topluyor’’ dedi.