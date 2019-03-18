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Adayları buluşturan maç

HENTBOL Erkekler Birinci Ligi'nde Güneysuspor ile şampiyonluk müsabakasına çıkan lider Yozgat Bozokspor'un müsabakasını Yozgat Belediye Başkan Adayları da izledi.

Adayları buluşturan maç

HENTBOL Erkekler Birinci Ligi'nde Güneysuspor ile şampiyonluk müsabakasına çıkan lider Yozgat Bozokspor'un müsabakasını Yozgat Belediye Başkan Adayları da izledi.

18 Mart 2019 Pazartesi 00:00
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Adayları buluşturan maç

Kırmızı siyahlı ekibin önceki goün Rıza Kayaalp Spor Salon'unda şampiyonluk turu attığı Güneysuspor müsabakasında AK Parti Yozgat Belediye Başkan Adayı Celal Köse, MHP Yozgat Belediye Başkan Adayı Mehmet Erdemir, Bağımsız Belediye Başkan Adayı ve Yozgat Belediye Başkanı Kazım Arslan Yozgat'ın takımını yalnız bırakmadı. Müsbaka sonrasında şampiyonluk turu atan Yozgat Bozokspor'u sahaya inen MHP Yozgat Milletvekili Ethem Sedef ve MHP Yozgat Belediye Başkan Adayı Mehmet Erdemir tebrik etti. 

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