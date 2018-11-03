ADAYLARA HAKEMLİK EĞİTİMİ

Yozgat İl Hakem Kurulu Başkan vekili Selami Mete, şuanda Yozgat’ta 32 İl hakeminin 70 ise aday hakemin bulunduğunu söyledi. Merkez Hakem Kurulu tarafından görevlendirilen eğitmenlerin Çorum’dan Yozgat’a gelerek hakemlik eğitimi verdiğini dile getiren Mete, ‘’Kursumuzu başarıyla tamamlayan aday hakemlerimiz belli bir süre sonra il hakemi olacaklardır. Yoğun bir eğitim programı içerisinde aday hakemlerimize hakemlik dersi verilmektedir. Ayrıca Bölgesel Amatör Lig’de şampiyonluk mücadelesi veren Yozgatspor’un müsabakalarına aday hakem arkadaşlarımızı götürüyoruz ve maç atmosferini, zor maçları nasıl yöneteceklerini görmelerini sağlıyoruz’’ dedi.