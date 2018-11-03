Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat -2°
açık
Güncel Gündem Siyaset Spor Ekonomi Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Güncel Yaşam Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
ALTIN
214.594
DOLAR
5.4213
STERLİN
7.0241
EURO
6.1723

ADAYLARA HAKEMLİK EĞİTİMİ

YOZGAT İl Hakem Kurulu tarafında Aday hakemlere uygulamalı hakemlik eğitimi veriliyor. Bozok stadında haftanın 2 günü Merkez Hakem Kurulu tarafından görevlendirilen hakem eğiticileri tarafından 70 aday hakeme müsabaka kurallara ve yapmaları gerekenler hakkında bilgiler veriliyor.

ADAYLARA HAKEMLİK EĞİTİMİ

YOZGAT İl Hakem Kurulu tarafında Aday hakemlere uygulamalı hakemlik eğitimi veriliyor. Bozok stadında haftanın 2 günü Merkez Hakem Kurulu tarafından görevlendirilen hakem eğiticileri tarafından 70 aday hakeme müsabaka kurallara ve yapmaları gerekenler hakkında bilgiler veriliyor.

03 Kasım 2018 Cumartesi 06:15
8 Okunma
ADAYLARA HAKEMLİK EĞİTİMİ

Yozgat İl Hakem Kurulu Başkan vekili Selami Mete, şuanda Yozgat’ta 32 İl hakeminin 70 ise aday hakemin bulunduğunu söyledi. Merkez Hakem Kurulu tarafından görevlendirilen eğitmenlerin Çorum’dan Yozgat’a gelerek hakemlik eğitimi verdiğini dile getiren Mete, ‘’Kursumuzu başarıyla tamamlayan aday hakemlerimiz belli bir süre sonra il hakemi olacaklardır. Yoğun bir eğitim programı içerisinde aday hakemlerimize hakemlik dersi verilmektedir. Ayrıca Bölgesel Amatör Lig’de şampiyonluk mücadelesi veren Yozgatspor’un müsabakalarına aday hakem arkadaşlarımızı götürüyoruz ve maç atmosferini, zor maçları nasıl yöneteceklerini görmelerini sağlıyoruz’’ dedi.

Anahtar Kelimeler:
ADAYLARA HAKEMLİK EĞİTİMİ
Yorumlar

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol

İlgili Haberler
Salona ısıtma
Salona ısıtma
Amatör de zor hafta
Amatör de zor hafta
Kızlar Amasya’ya yolcusu
Kızlar Amasya’ya yolcusu
Bozokspor Ankara’yı bekliyor
Bozokspor Ankara’yı bekliyor
YOZGATSPOR TEMKİNLİ
YOZGATSPOR TEMKİNLİ
Yozgatspor’un taktiği hazır
Yozgatspor’un taktiği hazır

banner88

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Salimbey Sokak No:8 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim