Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Güncel Tarım Siyaset Spor Güncel Yaşam Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Ekonomi Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
109601
ALTIN
327.305
DOLAR
6.0875
STERLİN
7.9339
EURO
6.8838

ADAY HAKEMLER TERFi ETTi

YOZGAT’ta görev yapan 10 aday hakem kendileri için yapılan sınav ve testlerde başarılı olarak MHK kararıyla aday hakemlik sürecini tamamlayıp İl Hakemliğine terfi etti.

07 Mart 2020 Cumartesi 03:49
ADAY HAKEMLER TERFi ETTi

Yozgat İl Hakem Kurulu Başkanı Selami Mete, Yozgat hakem camiasına yeni katılan 10 hakemi tebrik ederek ‘’Arkadaşlarımız aday hakem olarak aramızdaydı arkadaşlarımız sınav ve testlerde başarılı oldular bundan sonra il hakemi olarak Yozgat futboluna hizmet edecekler. Bize güç vereceği inancındayız  bu 10 arkadaşımızın il hakemi olması bizim üst liglere terfi edecek hakem sayımızı da etkilediği için büyük anlam ifade ediyor. İnşallah bu arkadaşlarımızla birlikte Yozgat hakemliği biraz daha büyüyecek ve genişleyecektir’’ dedi. Mete yeni hakemler yetiştirmeye devam edeceklerini Aday hakemlerin il hakemi olabilmeleri için MHK’dan alınan talimatla üç günlük kurstan geçtiğini kursun sonunda başarılı olan arkadaşların alt liglerde ve okul müsabakalarında bir sene boyunca aday hakem olarak görev aldığını ifade etti. Bir sene sonunda en az 10 müsabakayı tamamlayan aday hakemlerin sınav ve testlere tabi tutulduğunu dile getiren Mete, başarılı olan aday hakemlerin gerekli evrakları tamamlaması ile birlikte MHK kararıyla il hakemi olduğunu belirtti. Aday hakemlik süresi üç yıl ve bu üç yıllık süre içerisinde il hakemliğine terfi edemeyen aday hakemlerin adaylığının düştüğünün altını çizen Mete, aday hakemlikleri düşen arkadaşlarının tekrar aday hakem kursuna alındığını vurguladı. Şuanda Yozgat’ta 55 aday hakemin olduğunu hatırlatan Mete, ‘’Yaptığımız sınav ve koşu testi sonunda bu 55 aday hakemimizden 10’u il hakemi olarak terfi etti. Şuanda 45 aday hakemimiz bulunurken il hakemimiz ise 55’e yükseldi’’ diye konuştu.

Anahtar Kelimeler:
ADAY HAKEMLER TERFi ETTi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yozgat’ta bir ilk
Yozgat’ta bir ilk
Kapılar 13.00’da açılacak
Kapılar 13.00’da açılacak
Yozgatspor Soma’yı gözüne kestirdi
Yozgatspor Soma’yı gözüne kestirdi
Hakemlere BAL’da görev
Hakemlere BAL’da görev
DIŞ SAHANIN HALISI SERiLiYOR
DIŞ SAHANIN HALISI SERiLiYOR
YOZGATSPOR’DA SOMA ALARMI
YOZGATSPOR’DA SOMA ALARMI
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Salimbey Sokak No:8 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim