ADAY HAKEMLER TERFi ETTi

Yozgat İl Hakem Kurulu Başkanı Selami Mete, Yozgat hakem camiasına yeni katılan 10 hakemi tebrik ederek ‘’Arkadaşlarımız aday hakem olarak aramızdaydı arkadaşlarımız sınav ve testlerde başarılı oldular bundan sonra il hakemi olarak Yozgat futboluna hizmet edecekler. Bize güç vereceği inancındayız bu 10 arkadaşımızın il hakemi olması bizim üst liglere terfi edecek hakem sayımızı da etkilediği için büyük anlam ifade ediyor. İnşallah bu arkadaşlarımızla birlikte Yozgat hakemliği biraz daha büyüyecek ve genişleyecektir’’ dedi. Mete yeni hakemler yetiştirmeye devam edeceklerini Aday hakemlerin il hakemi olabilmeleri için MHK’dan alınan talimatla üç günlük kurstan geçtiğini kursun sonunda başarılı olan arkadaşların alt liglerde ve okul müsabakalarında bir sene boyunca aday hakem olarak görev aldığını ifade etti. Bir sene sonunda en az 10 müsabakayı tamamlayan aday hakemlerin sınav ve testlere tabi tutulduğunu dile getiren Mete, başarılı olan aday hakemlerin gerekli evrakları tamamlaması ile birlikte MHK kararıyla il hakemi olduğunu belirtti. Aday hakemlik süresi üç yıl ve bu üç yıllık süre içerisinde il hakemliğine terfi edemeyen aday hakemlerin adaylığının düştüğünün altını çizen Mete, aday hakemlikleri düşen arkadaşlarının tekrar aday hakem kursuna alındığını vurguladı. Şuanda Yozgat’ta 55 aday hakemin olduğunu hatırlatan Mete, ‘’Yaptığımız sınav ve koşu testi sonunda bu 55 aday hakemimizden 10’u il hakemi olarak terfi etti. Şuanda 45 aday hakemimiz bulunurken il hakemimiz ise 55’e yükseldi’’ diye konuştu.