Adar incelemelerde bulundu

Türkiye Güreş Federasyonu Kadın Güreşinden Sorumlu Asbaşkanı, Avrupa ve Dünya Şampiyonu, Olimpiyat üçüncüsü Yasemin Adar Yalova'da bulunan Sırrı Acar Kamp eğitim merkezini gezerek incelemelerde bulundu. Adar, yetkililerden tesisin son durumu hakkında bilgiler aldı. Tesisin önemine değinen Yasemin Adar ‘’Son derece güzel bir tesis oldu. Buradan Avrupa, Dünya ve Olimpiyat şampiyonları yetişecek. Kısa bir süre sonra bu tesisin resmi açılışı yapılacak.