Adar, bronz madalya için mindere çıkacak

Bugün bronz madalya için mindere çıkacak olan Adar, bronz madalyayı almak istiyor. Yozgat’ın yengesi Yasemin Adar, ilk turda Brezilyalı Aline Sılva'yı 6-0 mağlup ederek çeyrek finale yükseldi. Yozgat’ın yengesi Yasemin Adar, çeyrek finalde 5 kez Dünya Şampiyonu olan ABD'li Adeline Gray ile karşılaştı. Güçlü rakibine mağlup olan Yasemin Adar, Gray’ın finale yükselmesi ile birlikte bronz madalya için repesajda Tunuslu Zeyneb Sghaıer ile karşılaşacak. Rakibini yenerse Bronz Madalya için Kırgız Alperi Medet Kyzy ile mücadele edecek.