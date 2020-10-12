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ADANA YOZGAT’A ACI GELDi

YOZGAT’ı Liglerde temsil eden Yozgatspor ile Yozgat Aile ve Sosyal Politikalar Gençlikspor takımı bu hafta sonu Adana temsilcileri ile yaptıkları müsabakaları kaybetti.

12 Ekim 2020 Pazartesi 00:15
ADANA YOZGAT’A ACI GELDi

Misli.com Üçüncü Ligi İkinci Grup’ta Yozgatspor Cumartesi günü Adana temsilcisi Ceyhanspor’u konuk etti. Mutlak galibiyet parolası ile çıktığı müsabakada umduğunu bulamayan kırmızı siyahlı ekip rakibine 2-0 mağlup olarak düşüşünü sürdürdü. Kadınlar Birinci Ligi’nde ikinci müsabakasına çıkan Yozgat Aile ve Sosyal Politikalar Gençlikspor takımı Adana Adasokağı takımı ile deplasmanda karşı karşıya geldi. Yedek oyuncusu olmadan sahaya çıkan Yozgat Aile ve Sosyal Politikalar Gençlikspor takımı güçlü rakibine 38-26 yenilerek ligin ikinci haftasında da puan ile tanışamadı. 

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ADANA YOZGAT’A ACI GELDi
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