Açıklık getirdi

Arslan makamında düzenlediği basın toplantısında, Yozgatspor’un Yozgat’ın önemli bir değeri olduğunu söyledi. Yozgatspor’un Yozgat’ta söz sahibi olan insanların mutlaka sahip çıkması gereken bir değer olduğunu dile getiren Arslan, ‘’Bu manada zaman zaman olduğu üzere bu dönemde de Yozgat Belediyesi olarak Yozgatspor’u son 4 yıllık dönemde bizler sahiplendik. Bu dönem içerisinde de iddialı şampiyonluğa oynayan ses getiren, futboluyla, taraftarıyla, şehriyle Türkiye’ye örnek olan bir kulüp haline getirmek istedik. Bu noktada da başarılı olduk. Netice itibariyle Yozgatspor başarısız değildir, sadece şansız dönemler geçirdi. Yozgat’ta birkaç aydır bil hassa sosyal medya aracılığı ile yapılan bir takım kampanyalar var. Yozgatspor hiçbir zaman sahipsiz kalmadı, Yozgatspor bundan sonra da sahipsiz kalmayacak. Yozgatspor’un sahibi var, Yozgatspor’un yönetimi var Yozgatspor ne sahipsiz kaldı, ne de yönetimsiz kaldı. Dolayısıyla bir bardak suda fırtına koparmanın manası yok. Ancak bizler Yozgatspor yöneticileri olarak Yozgat Belediyesinin yönetimi olarak son birkaç aydır bir yönetim değişikliği yönündeki talepleri de dikkate aldık. Yönetime gösterilen tepkiyi haklı bulmamak ile birlikte saygı duyduk ve bu noktada Yozgatspor yönetimine talip olmak isteyenlerin, Yozgatspor’un başına geçip daha başarılı olmak isteyenlerin fırsat bulmaları için onlara fırsat tanıma adına da onlara yaklaşık 2 aylık bir bekleme süreci geçirdik. Ama şunu gördük ki. Yozgatspor’u belediyeden başka sahiplenecek ve daha ileri noktalara taşıyabilecek bir talipli de çıkmadı. Sadece bir arkadaşımız geldi yönetime girmek istediğini ifade etti. Kendisinin tek başına bu işi götüremeyeceğini söyledi. Belediyenin mutlaka bu iyin içerisinde olması gerektiğini söyledi. Bu doğru bir teklif değil. Zaten Belediye görevinin başında, Kazım Arslan görevinin başında siz kendi başınıza yapacaksanız buyurun alın dedik. Kesinlikle hiç kimseden, hiçbir kurumdan Yozgatspor’u devretmek için bir para telaffuz etmedik, talep etmedik, sadece bu işin külfetini aktardık gelen arkadaşımıza. Şampiyon olacak bir kulübün en az 2 milyon lira paraya ihtiyacının olduğunu, ayrıca kulüp giderleri içinde ayrı bir masrafın gerektiği yönünde gelen arkadaşa söyledik. Bu paraları karşılayabilirsen bu işin içerisine gir dedik. O da bize bu parayı karşılayamayacağını iletti. Ama bu bir takım art niyetli insanlar tarafından belediye kulübü devretmek için para istedi şeklinde yansıtıldı. Bu bize çok büyük bir haksızlıktır. Biz kimseden para istemedik. Geçen sezon nasıl takımın başındaysak bu sezonda görevimizin başındayız. Sosyal medya üzerinden çıkartılan yaygaraların, sokakta bağırmaların bu takıma gördük ki hiçbir faydası yok. Dört senedir, bu külübü büyük bir fedakarlık ile üstlenen, şampiyonluğa oynatan bir yönetime karşı takınılan bu tavrı doğru bulmadığımı açıkça ifade etmek istiyorum. netice itibariyle geldiğimiz noktada dün olduğu gibi bu günde görevimize devam ediyoruz. Yozgatspor’u sırtlanmaya, Yozgatspor’un başarısı için gayret etmeye devam edeceğiz’’ dedi.

TALEPLERE KULAKLARIMIZI TIKAMADIK

Taleplere karşı tamamen kulaklarını tıkamadıklarını dile getiren Arslan, belediyenin öncülüğünde mevcut yönetimin önderliğinde kulüp yönetiminde görev almak isteyenlerle ilgili olarak geniş çaplı bir arayışlarının olduğunu vurguladı. Yönetimin genişlemesini istediklerinin altını çizen Arslan, ‘’Yeni bir yönetim oluşturmak, yeni isimlerin girmesini istiyoruz. Bunlarla ilgili bir takım görüşmelerimiz oldu. Gerek Yozgat içerisinde, gerekse Yozgat dışında Yozgatspor’a maddi ve manevi katkı, daha çokta maddi katkı sağlayabilecek insanlar ile bir takım görüşmelerimiz oldu. Bununla ilgili de birkaç arkadaşımızdan müspet cevap aldık. Yönetime girme noktasında. Tabi ki bunun karşılığında da yönetime girmek için bir takım taahhütleri var. Bu taahhütlerini yerine getirdikleri taktirde Yozgatspor’u yönetimi olarak yeni bir kongre yapıp bu arkadaşlarımızı da yönetimde görmek istiyoruz. Yozgatspor’un başarısı için de gayret etmelerinden dolayı da bizler memnunluk duyarız ama öncelikle taahhütlerini de yerine getirmeleri lazım. Onun dışında Yozgatspor kamuoyunun hiçbir şekilde endişesi olmasın. Bir bardak suda fırtına koparmanın bir faydası yok. Yozgatspor’un bir sahibi var, Yozgatspor hiçbir zaman tarih olmadı. Bundan sonra da olmayacak. Çünkü Yozgatspor’a sahip çıkan var ve tepki gösterenlerin aksine çok büyük bir sağ duyulu kitle var biz Yozgatspor’u gerçekten seven bu sağ duyulu kitlelerin sesi olma adına da bütün bu olumsuz davranışlara rağmen Yozgatspor’un başarısı için çaba göstermeye devam edeceğiz. Kimse şunu unutmasın ben 1968 yılından buyana Yozgatspor taraftarıyım. Birileri kesinlikle kendisinde ayrıcalık bulmasın. Ben Yozgatspor’un en iyi taraftarlarından birisiyim bu nedenle de Yozgatspor’a bulunduğumuz makam itibariyle sahip çıktık. Bundan sonra da sahip çıkacağız. Bu noktada görüşmeler yaparken, daha önceden olduğu gibi Valiliğin bize katkısı bize devam edecek. Sayın bakan ve milletvekillerimizin katkıları devam edecek. Biz Yozgat belediyesi olarak işin başındayız, bunun dışında konuşulan hiçbir şey bizi ilgilendirmiyor.

ÇALIŞMALAR HAFTAYA BAŞLIYOR

Bu gün itibariyle zaten bir takım ön görüşmeler yaptıklarını dile getiren Arslan, Sessiz kaldıklarını, açıklama yapmadıklarını ancak kendilerinin sanki hiçbir şey olmamış gibi görevlerine devam ettiklerini belirtti. Bir takım ön görüşmeler yapıldığını hatırlatan Arslan, ‘’Önümüzdeki haftadan itibaren daha önce görüştüğümüz ve yönetimde mutabık kaldığımız isimlerle görüşmelerimizi yapacağız. Öncelikle iç transferimizi sonra da hocayla birlikte dış transferimizi tamamlamış olacağız. Hoca konusunda da üzerinde düşündüğümüz 5-6 isim var. O hocalar ile ilgili arkadaşlarımız raporlarını hazırlıyorlar, değerlendirmelerini yapıyorlar onu da yönetim kuruluna raporlar gelecek. Yönetim de tartışıldıktan sonra hoca konusunda kararımızı vereceğiz. Ama herkesin şunu bilmesini isterim otorite hiçbir şekilde paylaşılmaz bu kulübün başkanı benim ama bu değil ki diktatörlük. Herkesin teklifini dinleriz, herkesin fikirlerini alır istifade ederiz ama davul başkasında çomak başkasında olmaz öyle bir yönetime izin verilmez ve o yönetimin başarı şansı yoktur. Otorite hiçbir zaman paylaşılmaz son kararı ben veririm, bütün kamuoyu da bunu böyle bilmesi lazım. Ama her şeye rağmen hala ben Yozgatspor’un külfetini taşıyacağım daha iyi yapacağım diyen birileri de varsa hemen devretmekten memnuniyet duyarım. Ama böyle bir ortamın olmadığını herkesin görmesi lazım. Herkesin Yozgatspor’un başarısı için, Yozgatspor’un huzuru için sesini kesmesi lazım. Eğer öyle olmazsa kimi getirirseniz getirin, hangi kadroyu kurarsanız kurun bu sezonu da gene kaybederiz. Yozgatspor’un bir sene daha kaybetmeye tahammülü yok. Pazartesine kadar beklememizin sebebi görüştüğümüz kişiler var, yönetime girmek isteyenler var, düşünüyüm diyen var inşallah bunların kararı Pazartesi gününe kadar oluşacak ve pazartesi günü biz bunlarla ilgili son değerlendirmemizi yapıp, transfer komitemizi de kurup çalışmalara başlayacağız. 5 kişilik bir transfer komitesi kurmak istiyoruz. Şayet taahhütlerini yerine getirirlerse yeni gelen arkadaşlarımızın bir kısmını da transfer komitesinin içerisine alacağız’’ Şeklinde konuştu.

12 FUTBOLCU İLE GÖRÜŞTÜK

İç transferde ön görüşmeleri yaptıklarını vurgulayan Yozgatspor Kulüp Başkanı Kazım Arslan, açıklamasını şu şekilde sürdürdü;

‘’Yaklaşık 12 futbolcu ile iç transferde görüştük. Bunlarda tekrar Yozgatspor’da oynamak isteyenler var, başka kulüplere söz vermiş olanlar var iç transferi erkenden bitiririz. İç transferde bütün oyuncularla görüştük. Şimdi biz onlara hadi gelin dediğimiz de gelecek olanlar var, düşünüp gelecek olanlar var dolayısıyla önümüzdeki hafta içi iç transferi tamamen bitirmiş oluruz.