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Açıkgöz engellileri ağırladı

Saraykent Kaymakamı Ali Açıkgöz, Tekerlekli Sandalye Üçüncü Ligi’nde mücadele eden Sorgun Engelliler Umut Spor Kulübü yönetici ve sporcuları ile bir araya geldi.

17 Aralık 2021 Cuma 00:33
Açıkgöz engellileri ağırladı

Kaymakam Ali Açıkgöz, Saraykent Belediye Başkanı Ahmet Öçal ve AK Parti İlçe Başkanı Necmettin Kaya ile birlikte Sorgun'dan ilçelerine gelen Sorgun Engelliler Umut Spor Kulübü sporcu ve yöneticilerini ağırladı. Saraykent ilçesinde de Engelliler Basketbol takımı kurmayı amaçladıklarını dile getiren Saraykent Kaymakamı Ali Açıkgöz, ‘’ Sorgun Engelliler Umut Spor Kulübü’nün bu ziyareti bizleri çok mutlu etti. Davetimizi geri çevirmedikleri için Kulüp Başkanı Zeynep Altunkuyu, Dernek Başkanı Süleyman Özdemir ve Antrenör Hamza Kablanoğlu nezdinde tüm takıma teşekkür ediyorum. Bu ziyaret sayesinde mücadele ettiği kas hastalığına rağmen Ayşe gibi azimli bir kardeşimizle tanıştık. Yine Sefa Önalan, İsmail Keleş ve Engin Çetin gibi yüreği çok güzel üç insanla tanıştık. Bu ziyarete vesile olan Sinan Yılmaz ise teşekkürlerin en büyüğünü hak ediyor. Bugün bir kez daha tekerlekli sandalye ile tanışmanın sadece doğuştan olmadığını görme ve düşünme imkanımız oldu. Bugün bizleri ziyarete tekerlekli sandalyeyle gelen üç güzel insanın, 20'li yaşlarına kadar bizler gibi yürüdüklerini, koştuklarını öğrendik. Engellilerin toplumda seslerini daha çok duyurmak için verdikleri mücadelede sonuna kadar yanlarında olduğumuzu ifade ettim. Bugüne kadar Yozgat'ı en güzel şekilde temsil ettiler. İnşallah bundan sonra da bizleri gururlandırmaya devam edecekler’’ dedi.

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