Açıkel’den Yozgatspor’a destek

Yozgatspor Kulüp Başkanı Kazım Arslan’ı makamında kabul eden Sarıkaya Belediye Başkanı Ömer Açıkel, ‘’Yozgatspor'umuzun başkanı Sayın Kazım Arslan ile sevdamız Yozgatspor üzerine konuştuk. Nazik ziyareti için Başkanımıza teşekkür ediyorum. Yozgat'ın ve Yozgatspor’un her daim yanındayız’’ dedi. Yozgatspor kulüp Başkanı Kazım Arslan ise ‘’Sarıkaya Belediye Başkanımız Ömer Açıkel'i ziyaret ettim. Misafirperverliğinden ve Yozgatspor’umuza desteklerinden dolayı teşekkür ediyorum. Sarıkaya’mıza güzel ve başarılı hizmetlerinin devamına inancımızı ifade ettik ve başarılar diledik’’ diye konuştu.

Ömer Açıkel, ayrıca Yozgatspor yönetimi tarafından Yozgatspor’a destek olunması amacıyla yaptırılan kombine biletlerden alarak Yozgatspor’a maddi destek de sağladı.