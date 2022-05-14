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Açık hava satranç turnuvası

Yozgat’ın Boğazlıyan ilçesi Çakmak İlkokulu bahçesinde açık hava satranç turnuvası düzenlendi.

14 Mayıs 2022 Cumartesi 00:54
Açık hava satranç turnuvası

Yozgat’ın Boğazlıyan ilçesi Çakmak İlkokulu bahçesinde açık hava satranç turnuvası düzenlendi. Öğrencilerin zihinsel ve sosyal gelişimlerini desteklemek, öğrenciler arası iletişim ve etkileşimini sağlamak amacıyla gerçekleştirilen satranç turnuvası finaline Kaymakam Kemal Bey İlkokulu, Çakmak İlkokulu, Uzunlu Atatürk İlkokulu ve Borsa İstanbul İlkokulu mücadele etti. Kaymakam Recep Aydın, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Şimşek, İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Ümit Kandemir, okul müdürleri ve öğrencilerin katılımlarıyla yapılan finalde Borsa İstanbul İlkokulu Birinci, Çakmak İlkokulu İkinci, Uzunlu Atatürk İlkokulu Üçüncü oldu. Turnuva sonrasında dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi. •Rabia Şahin•

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