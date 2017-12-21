A grubunda zirve şekilleniyor

A grubunda 12’inci hafta müsabakaları sonrasında Play-Off’lara kalacak takımlar yavaş yavaş netleşmeye başladı. Play-Off’yara kalmayı garantileyen lider Sorgun Belediyespor konuk ettiği Yozgat SHÇEKspor’u 8-0 yenerken ikinci sırada yer alan Sarıkaya Belediyespor Boğazlıyan Sağlıkspor’u 6-1 yendi. Günün en önemli müsabakasında Play-Off’lara kalmak isteyen iki takım Yerköy Bağlarbaşı Köselispor ile Çamlıkspor karşı karşıya geldi. Yerköy’e oynanan müsabakayı Yerköy Bağlarbaşı Köselispor rakibini 4-0 yenerek Play-Off’lar için büyük avantaj yakaladı. Günün son maçında ise Çayıralan Esnafspor ise konuk ettiği Akdağmadenispor’a 5-2 yenildi.