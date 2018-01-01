A Grubunda SHÇEK veda etti

Lider Sorgun Belediyespor, konuk ettiği Sarıkaya Belediyespor’u 7-0 yendi. Yozgat Çamlıkspor, deplasmanda Boğazlıyan Sağlıkspor’u 4-3, Yozgat SHÇEKspor da, Akdağmadenispor’u 4-2’lik skorla geçti. Play-off grubuna yükselecek taktımlar ile küme düşecek takımın belli olabilmesi için gözler Çayıralan’a çevrildi. Yerköy Bağlarbaşı Köselispor, önde götürdüğü maçtan 3-2 yenik ayrılınca, play-off şansını ikili averajla Sarıkaya Belediyespor’a verdi. Bu Grupta Sorgun Belediyespor, Yozgat Çamlıkspor ve Sarıkaya Belediyespor play-off grubuna yükseldi. Çayıralan Esnafspor, ligde kaldı, Yozgat SHÇEKspor ise küme düştü.