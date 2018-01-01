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A Grubunda SHÇEK veda etti

YOZGAT Birinci Amatör Küme Futbol Ligi A Grubunun son haftasında sürpriz sonuçlar alındı, galibiyete rağmen Yozgat SHÇEKspor, küme düşen ilk takım oldu.

A Grubunda SHÇEK veda etti

YOZGAT Birinci Amatör Küme Futbol Ligi A Grubunun son haftasında sürpriz sonuçlar alındı, galibiyete rağmen Yozgat SHÇEKspor, küme düşen ilk takım oldu.

01 Ocak 2018 Pazartesi 07:00
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A Grubunda SHÇEK veda etti

Lider Sorgun Belediyespor, konuk ettiği Sarıkaya Belediyespor’u 7-0 yendi. Yozgat Çamlıkspor, deplasmanda Boğazlıyan Sağlıkspor’u 4-3,  Yozgat SHÇEKspor da, Akdağmadenispor’u 4-2’lik skorla geçti. Play-off grubuna yükselecek taktımlar ile küme düşecek takımın belli olabilmesi için gözler Çayıralan’a çevrildi. Yerköy Bağlarbaşı Köselispor, önde götürdüğü maçtan 3-2 yenik ayrılınca, play-off şansını ikili averajla Sarıkaya Belediyespor’a verdi. Bu Grupta Sorgun Belediyespor, Yozgat Çamlıkspor ve Sarıkaya Belediyespor play-off grubuna yükseldi. Çayıralan Esnafspor, ligde kaldı, Yozgat SHÇEKspor ise küme düştü. 

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