73 yaşında halen futbol oynuyor

Yozgat’ta amatör olarak futbol oynadıktan sonra Yozgatspor Masterler Kulübünün bir üyesi olan 73 yaşındaki Zeki Yorulmaz, Yozgatspor Masterler takımının katıldığı turnuvalara fırsat buldukça gidiyor ve müsabakalarda o da oynuyor. Formasını giyip bir çok müsabakada sahada olan Zeki Yorulmaz, müsabakalarda gösterdiği performans ile de gençlere taş çıkarıyor. Yozgatspor Masterler Futbol Kulübü Başkanı Feridun Dündar, ‘’Zeki Yorulmaz amcamız 73 yaşında olmasına rağmen kendisini futbola adamış bir büyüğümüz. Her fırsatta formasını giyip sahadaki yerini alıyor. Kendisi bizim takımımızın adeta bir maskotu ve Zeki amcamızı takım olarak çok seviyoruz’’ dedi.