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70 Kilometre pedal çevirdiler

YOZGAT Belediyesi’nin katkıları ile gerçekleştirilen Türkiye Yol Bisikleti yarışlarının ikinci gününde yarışmacılar 70 kilometre boyunca pedal çevirip birbirlerini geçmeye çalıştılar.

70 Kilometre pedal çevirdiler

YOZGAT Belediyesi’nin katkıları ile gerçekleştirilen Türkiye Yol Bisikleti yarışlarının ikinci gününde yarışmacılar 70 kilometre boyunca pedal çevirip birbirlerini geçmeye çalıştılar.

27 Temmuz 2018 Cuma 07:00
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70 Kilometre pedal çevirdiler

 Cumhuriyet alanında toplanan Genç bisikletçiler, Yozgat Valisi Kemal Yurtnaç ve Belediye Başkanı Kazım Arslan’ın start vermesi ile yarışlara başladılar. İki kategoride gerçekleştirilen yarışlar oldukça çekişmeli geçti. Birbirlerini geçmeye çalışan bisikletçiler kademeli olarak trafiğe kapatılan Atatürk yolu üzerinde Osmanpaşa köyüne, oradan da Yozgat Sanayisine kadar toplam 70 kilometre pedal çevirip dereceye girmeye çalıştılar.  Bisiklet yarışmaları öncesinde kısa bir konuşma yapan Yozgat Valisi Kemal Yurtnaç, Türkiye’nin çeşitli yörelerinden 280 sporcunun Yozgat’a geldiğini söyledi. Bu hafta içerisinde burada Türkiye şampiyonasının yarışmasının yapıldığını dile getiren Yurtnaç, Bisiklet sporu gençleri yönlendirdiğimiz bir spor olması gerekiyor. Özellikle araç kullanımından kaçınma, trafik yoğunluğunu giderme açısından illerimizde bunu artırmamız lazım. Avrupa’da herkesin bir bisikleti var. Belediyeyi de tebrik ediyorum, bisikleti yaygınlaştıran bir çalışma yaptılar. Medeni hayat ile eşdeğer bir çalışma. Biz gençleri kahve köşelerinden, zararlı alışkanlıklardan korumak amaçlı bu sporları yaygınlaştırmak zorundayız. Burada güzel bir şampiyona olacak. Yozgat’ta bisikleti daha yaygınlaştıracağız. Gençler bu spora hayatlarında yer vermesi bizim için çok önemli bir konu. Federasyonumuza da teşekkür ediyorum’’ dedi.
Yozgat Belediye Başkanı Kazım Arslan ise Yozgat’ta yaklaşık 4 yıldır her sene bisiklet federasyonu ile değişik turnuvalar düzenlediklerini hatırlattı. Türkiye’nin değişik yerlerinden gelen bisikletçileri burada ağırladıklarını vurgulayan Arslan, ‘’Bugünkü resmi özelliği olan bir şampiyona, onları ağırlamaktan gurur duyuyoruz. Bisiklet önem verdiğimiz bir spor. Bu arada sadece şampiyonayla da kalmıyoruz, dün itibariyle şehir içi bisiklet sistemimizi de devreye soktuk ve halkımız kullanmaya başladı’’ diye konuştu.
Bugün ise Yıldız Erkekler ile Yıldız Kızlar 50 kilometrelik parkurda birbirlerine üstünlük kura bilmek için yarışacaklar. 
 

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