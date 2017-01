7 gole 1 puan!

Kırmızı siyahlı ekibin tecrübeli teknik adamı Feridun Dündar, mutlak galibiyet parolası ile çıktıkları Aksaray Belediyespor müsabakasında iyi bir mücadele örneği gösterdiklerini, galibiyet için ellerinden gelenin en iyisini yaptıklarını söyledi. Aksaray karşısında oyuncularının ortaya koyduğu performans ve oyundan dolayı kutlayan Dündar, ‘’Oyuncularım güzel bir mücadele örneği sergiledi ve rakip filelere tam 7 tane gol atma başarısını gösterdi. Ancak müsabaka hakemi attığımız 7 golün 4’ünü ofsayt gerekçesi ile vermedi. Neticede 90 dakika verilmeyen gollerimiz nedeniyle 3-3 berabere bitti ve bir puana razı olmak durumunda kaldık’’ dedi.

Müsabakaya iki takımında kontrollü başladığını dile getiren Yozgatspor teknik direktörü Feridun Dündar, ‘’Aksaray maçının bizim için zor geçeceğini biliyorduk. Bu nedenle maça kontrollü başladık ve ilk 20 dakikalık bölümde rakibimizi çözmeye çalıştık. Aynı şekilde Aksaray ekibi de müsabakaya kontrollü başladı. Özellikle ilk yarı rakibimiz üzerimize kontra ataklarla gelmeye çalıştı. Oyuncularım Aksaray takımının bu ataklarını ilk yarı bertaraf etmesini başardı. Biz müsabakanın 20’nci dakikasından itibaren rakip kalede pozisyonlar bulmaya başladık. Üst üste bulduğumuz yüzde yüzlük gol pozisyonlarını değerlendiremedik. Neticede 35’inci dakikada kazandığımız köşe vuruşunda gölümüz geldi ve rakibimiz karşısında 1-0 öne geçmeyi başardık. Attığımız bu golün ardından Mustafa ile bir gol daha bulduk ancak müsabaka hakemi golü vermedi. İlk yarıyı güçlü rakibimiz karşısında 1-0 önde tamamladık. İkinci yarıda da iyi bir oyun sergiledik. Hatta ikinci yarıda başlarında Yunus Emre ile bir gol bulduk ama bu attığımız gol de verilmedi. Daha sonra rakip kontra atakla kalemize geldi hakem elle oynama tespit etti ve penaltı verdi skora denge geldi. Rakibimizin attığı ikinci gol ise tamamen oyuncularımızın büyük hatası. Defans oyuncumuz kalecimize zemin kötü olmasına karşılık geri pas veriyor. Kalecimiz zeminin de azizliğine uğrayarak topu ayağından kaçırıyor ve nitekim rakip takım da gölü buluyor. Bu golden sonra oyun disiplininden kopmadık ve rakip kaleye yüklenmeye başladık. Bu esnada iki gol daha bulmamıza karşılık hakem yine attığımız bu iki gölü vermedi. Yine bir köşe vuruşunda eşitliği sağladık, ancak bazit hatalar sonrasında kalemizde üçüncü golü gördük. Tam her şey bitti derken kaptan sahneye çıktı ve güzel bir golle eşitliği sağladı ve 3 puan alacağımız bu müsabakada bir puana razı olmak durumunda kaldık. Ben oyuncularımı kutluyorum her şeye rağmen çok iyi bir mücadele örneği verdiler ve galip gelebilmek adına her şeyi yaptılar. Üç puanı kaçıran taraf olduk. Ofsayt gerekçesi ile sayılmayan dört golümüz verilse müsabaka çok daha farklı olurdu’’ diye konuştu.