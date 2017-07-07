‘66’ya özel satış

‘Vefa Yılında Yozgatspor’a Dokunuş’ adıyla başlatılan kampanya çerçevesinde ‘66’nolu karta özel açık artırma ile satış yapılacak.

Yozgatspor kulüp Başkanı Kazım Arslan, ‘Vefa Yılında Yozgatspor’a Dokunuş’ kampanyasına start verildiğini belirterek, 66 nolu kart için de özel bir çalışma yapacaklarını söyledi. Kampanya ile birlikte 66 nolu kart için açık artırma planladıklarını vurgulayan Arslan, bu kart içinde satış sürecinin sezon açılışına kadar devam edeceğini kaydetti.

Arslan, “En yüksek bedeli veren kişi 66 nolu kartın da sahibi olacak. Karta sahip olmak isteyenler, Yozgatspor 1959 FK’nın resmi sosyal medya adresine ve Yozgat Belediyesi Özel Kalem Müdürü Ömer Faruk Erbek’e teklif ettikleri ücret ile isim yazdırabilirler. 20 Ağustos’ta planladığımız sezon açılışına kadar açık artırma devam edecek. 20 Ağustos’ta yapılacak sezon açılış özel karşılaşmasının devre arasında kartın sahibini açıklayacağız” dedi.

