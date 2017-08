5’inci grubu analiz ediyoruz

Daha önce Yozgat’ta görev yapmış ve şuanda Osmaniye’de bulunan meslektaşımız Mehmet Örs, siz değerli okuyucularımız için beşinci grupta yer alan takımları tek tek ele alarak değerlendirecek.

Beşinci grupta ilk analizini yaptığımız takım ise Osmaniye temsilcisi Kadirli Demirspor oldu.

KADİRLİ DEMİRSPOR ANALİZ...

Osmaniye ili ekiplerinden 7 Mart Kadirli Demirspor, geçtiğimiz sezon Osmaniye 1.Amatör ligini 22 maç sonunda topladığı 33 puanla 5’inci sırada tamamladı.Osmaniye 1.Amatör ligini şampiyon olarak tamamlayan Cevdetiyespor’un küçük kasaba takımı olması nedeniyle maddi sorunları da ön planda gözeterek BAL ligi haklarını 91 Bin Nüfusa sahipolan Kadirli ilçesinin takımı olan 7 Mart Kadirli Demirspor’a verdi.

1995 yılında kurulan 7 Mart Kadirli Demirspor renklerini ve logosunu Adana ilinin köklü ekibi olan Adana Demirspor kulübünden esinlenerek alırken ayrıca bu kulübünde kardeş kulübü olarak ilan ettiler.

Renkleri mavi-lacivert olan 7 Mart Kadirli Demirspor kulüp tarihinde ilk kez yeni adı ile Spor Toto BAL liginde mücadele edecek. 2015-2016 futbol sezonunu kendi liginde şampiyon tamamlayan 7 Mart Kadirli Demirspor BAL ligi baraj maçında il takımı Osmaniyespor’a yenilerek BAL liginin kapısından dönmüştü.

Geçen sezondan birkaç yetenekli genç oyuncusu ve birde nijeryalı oyuncusu dışında BAL liginde zirveyi zorlayacak bir sıfırdan yeni bir kadro kuran 7 Mart Kadirli Demirspor ilk önce Teknik Direktörlük koltuğuna futbolculuk kariyerinde Adana Demirspor’un efsane futbolcularından birisi olan İbrahim Uzunca’yı getirdi. Başarılı hoca daha sonra hocalık kariyerine de Adana Demirspor’da başlayan Altyapı hocası olarak başladığı hocalık kariyerinde basamakları tek tek çıkarken sırasıyla Adana Demirspor A takımında 4 sezon çalıştıktan sonra 2014 yılında Azerbeycanın Bakü takımının teknik direktörlüğüne getirildi burada da başarılı bir performans gösteren İbrahim Uzunca daha sonra sırasıyla Kayseri Erciyesspor ve son olarakta geçen sezon Pozantı Gençlikspor’da hocalık yaptı. Gittiği her takımda yaptığı genç ve yetenekli kadro ile başarılı olan İbrahim Uzunca şimdiden Kadirli Demirspor’da kurduğu genç ve koşan kadroya hazırlık maçlarında oynattığı futbolla dikkatleri üzerine çekmeye başladı.

Teknik Direktörlüğe deneyimli hoca İbrahim Uzunca’yı getiren Kadirli Demirspor sponspor olarak Çukurova Okulları ve destek olarakta Kadirli Belediyesinin desteğini aldıktan sonra transferleri gerçekleştirmeye başlarken takıma isim sponsporu olan Çukurova Okulları takımın maddi kaynağını karşılamaya da başladı ve takımın ismi Çukurova Okulları 7 Mart Kadirli Demirspor oldu.

Tranferde kaleye İbrahim Uzunca’nın raporu doğrultusunda kaleye yetenekli Azeri kaleci Nijat Aliyev’i alarak başlayan mavi-lacivertliler diğer transferleri Adana bölgesi oyuncularından oldu.

Yaş ortalaması olarak genç bir kadro kuran 7 Mart Kadirli Demirspor’un en dikkat çeken iki tecrübeli oyuncusu da takıma şimdiden büyük katkı vereceklerini hazırlık maçlarında gösterdiler.

İzlenilen hazırlık maçlarında dikkatleri çeken ve takımın etkili olacağı 3 oyuncu ise kuşkusuz Isparta Davrazspor’dan alınan stoper Kahhan Kılavuz, Ceyhan Doğanspor’dan alınan orta saha Yusuf Dündar ve yine Ceyhan Doğanspor’dan alınan sol kanat sağ kanat ve forvet bölgelerinden oynayan çok yönlü bir oyuncu olan deneyimli isim İsmail Kızılyer olduğu görüldü.

İşte dikkat çeken bu oyuncuyu sizler için değerlendirdik.

Kayhan Kılavuz(STOPER)

Kadirli Demirspor’un Isparta Davrazspor’dan transfer ettiği 28 yaşında ki defans oyuncusu Kayhan Kılavuz 7 yıldır BAL liginde çeşitli takımlarda başarılı şekilde forma giyerken başarılı oyuncunun en büyük başarısı önceki sezon Erbaaspor’da şampiyonluk yaşayarak takımının adını 3.lige yazdırmasında önemli pay sahibi oyuncular arasında yer alması oldu.

Adana bölgesi oyuncusu olan Kayhan Kılavuz geçen sezonu Isparta Davrazspor’da tamamlarken takımın değişmez isimlerinden birisi olmuştu. Futbolcunun en önemli özelliği ise hava toplarında ki hakimiyeti rakip forvetlere nefes aldırmayan mücadeleci bir yapısı olan deneyimli oyuncu zaman zaman duran toplarda ileri çıkarak takımına skor anlamında katkı üretmekte de başarılı bir performans gösteriyor ki hazırlık maçında da kadirli demirspor’un defansının sigortası olacağını şimdiden oynanan hazırlık maçlarında gösterdi.

YUSUF DÜNDAR (ORTA SAHA)

Kadirli Demirspor’un dikkat çeken bir diğer oyuncusu ise Ceyhan Doğanspor’dan transfer edilen orta saha oyuncusu olanve aynı zamanda 10 numara pozisyonunda da oynayabilen 20 yaşındaki Yusuf Dündar 3 sezondur BAL liginde Ceyhan Doğanspor forması giyerken orta sahada genç yaşına rağmen dinazimi ve hırslı oyun yapısı ile dikkat çekti. Ayaklarına çok iyi hakim olduğu gibi ayak bileklerini de ustaca kullanan genç oyuncu defansın arasına ve arkasına gönderdiği ince paslarla takımının her an gol pozisyonuna sokan bir yapısı ile de dikkatleri üzerine çekmeye başladı.

İSMAİL KIZILYER (ÇOK YÖNLÜ)

Kadirli Demirspor’un bir diğer transferi 29 yaşındaki tecrübeli oyuncu İsmail Kızılyer, başarılı futbolcu gittiği takımda çok yönlü bir oyuncu olması nedeniyle hocaların vazgeçilmezlerinden olmuştur. Hem Sol Kanat hem Sağ Kanat Hem forvet arkası hem de forvet hattında da oynayabilen İsmail Kızılyer daha önce Hatayspor ve Adıyamanspor formaları altında 3.ligde bir çok kez forma giydi. Son 6 sezondurda BAL liginde forma giyen deneyimli isim sırasıyla Ceyhanspor,Kozan Belediyespor,Osmaniyespor, Mersin BŞBld Meskispor ve son olarakta Ceyhan Doğanspor takımlarının formalarını giyerken 2014/2015 sezonunda BAL liginde formasını giydiği Kozan Belediyespor’da şampiyonluk sevinci yaşayarak 3.lige merhaba demişti.

BAL liginde 128 karşılaşmaya çıkan başarılı oyuncu İbrahim Kızılyer, bu karşılaşmalarda 22 kez rakip fileleri havalandırırken kariyerinde ise 20 kez de sarı kart görmesine rağmen kariyerinde BAL ligindehiç kırmızı kart görmedi.

Hazırlık maçlarında da ön plana çıkan İbrahim Kızılyer bu sezon Kadirli Demirspor’um hücum ve gol yollarında etkili ismi olacak gibi gözüküyor.

Çukurova Okulları 7 Mart Kadirli Demirspor, yeni sezon hazırlık kampı kapsamında oynadığı 3 hazırlık maçını kazanırken bu hazırlık maçlarında rakip fileleri 10 kez havalandırırken kalesinde ise sadece 2 gol gördü.

Kadirli Demirspor sırasıyla Adana 1.Amatör Lig ekipleri olan Adana Gençlerbirliği’ni 1-0 ve Adana Vefaspor’u 3-1 yenerken en ciddi hazırlık maçında ise 5.grupta ki rakibi olan Kilis Belediyespor ile oynadığı hazırlık maçında ise oynadığı etkili futbol sonunda sahadan 4-1’lik skor sonun da galibiyetle ayrılırken yeni sezon öncesi lige hazır olduğunun mesajını da vermiş oldu.