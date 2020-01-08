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5 madalya kazandılar

OKUL Sporları Kapsamında gerçekleştirilen Tekvando İl Birinciliği müsabakalarında Sarıkayalı sporcular 5 madalya kazanarak ilçelerine döndü.

5 madalya kazandılar

OKUL Sporları Kapsamında gerçekleştirilen Tekvando İl Birinciliği müsabakalarında Sarıkayalı sporcular 5 madalya kazanarak ilçelerine döndü.

08 Ocak 2020 Çarşamba 03:44
5 madalya kazandılar

Yıldızlar ve Gençler kategorilerinde Tekvando İl Birinciliği müsabakalarına 5 sporcu ile katılan Sarıkaya ilçesi 5’te 5 yaparak İl Birinciliği müsabakalarına damga vurdu. Yapılan müsabakalar sonrasında Yıldız kızlarda Necip Fazıl Kısakürek İmam Hatip Ortaokulundan 59 kiloda Sıla Taş birinci olurken, Genç kızlarda Yunus Emre Anadolu Lisesinden 49 kiloda İrem Açıkgöz, Şehit Hasan Hüseyin Aksoy Anadolu Lisesinden 55 kiloda Ayça Polat birinci oldu. Yıldız erkeklerde ise Namık Kemal İmam Hatip Ortaokulundan 49 kiloda Muhammet Ali Ūstūntaş ikinci olurken, Yıldız kızlarda Namık Kemal İmam Hatip Ortaokulundan 44 kiloda Rümeysa Ayverdi üçüncü oldu. Saraykent Belediye Başkanı Ömer Açıkel, İl Birinciliği müsabakalarında ilçelerini başarıyla temsil eden tekvandocuları kutlarken, grup müsabakalarında da başarı dileğinde bulundu. 

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5 Madalya Kazandılar
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