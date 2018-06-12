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5 bin öğrenci yetenek taramasından geçti

GENÇLİK ve Spor Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı tarafından ortaklaşa düzenlenen Türkiye Sportif Yetenek Taraması ve Spora Yönlendirme Projesi kapsamında Yozgat il genelinde İlkokul 3’üncü sınıfa devam eden 5 bin 525 öğrenci yetenek taramasından geçirildi.

5 bin öğrenci yetenek taramasından geçti

GENÇLİK ve Spor Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı tarafından ortaklaşa düzenlenen Türkiye Sportif Yetenek Taraması ve Spora Yönlendirme Projesi kapsamında Yozgat il genelinde İlkokul 3’üncü sınıfa devam eden 5 bin 525 öğrenci yetenek taramasından geçirildi.

12 Haziran 2018 Salı 07:00
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5 bin öğrenci yetenek taramasından geçti

İl merkezinden başlayarak sırasıyla gezilen ilçelerde yapılan taramalar sonucunda öğrencilerden alınan veriler Spor Bakanlığı veri bankasına gönderildi. İl merkezi ve ilçelerde bulunan spor salonlarına oluşturulan istasyonlarda ilköğretim üçüncü  sınıfa devam eden 5 bin 525 öğrenci üzerinde yetenek taraması yapıldı. 8 Antrenör 10 Beden Eğitimi Öğretmeni gözetiminde gerçekleştirilen yetenek taramasında öğrenciler Boy kilo, kulaç uzunluğu, oturma yüksekliği, el kavrama kuvveti, esneklik, dikey sıçrama, çeviklik, geriye sağlık topu atma ve 20 metre sürat koşusu olmak üzere 8 istasyonda verileri alındı. Önceki gün tamamlanan taramalar sonucunda dijital ortamda verileri alınan öğrencilerin bu bilgileri Spor Bakanlığı veri havuzuna gönderildi. Spor Bakanlığı tarafından yapılacak olan değerlendirmeler sonucunda öğrencilerin verileri birleştirilip daha çok hangi branşa yeteneği olduğu tespit edilecek ve ona göre illerde bulunan antrenörlere yönlendirilecek. 
 

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