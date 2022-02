4’üncüsü yarın yapılacak

Yozgat Bozok Üniversitesi’nin ev sahipliğinde ‘Tarih için bir ok at’ sloganı ile gerçekleştirilecek olan yarışmalara 200 civarında okçunun katılması bekleniyor. Yozgat Bozok Üniversitesi’nin ev sahipliğinde Bozok Geleneksel Okçuluk Spor Kulübü Derneği ve Bozok Üniversitesi Geleneksel Türk Okçuluğu Topluluğu tarafından gerçekleştirilecek olan Geleneksel Okçuluk Yarışmalarına Üniversiteler arası yarışmaya Yozgat Bozok Üniversitesi, KTO Karatay Üniversitesi, Necmettin Erbakan Üniversitesi, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi, Bayburt Üniversitesi, İnönü Üniversitesi, İstanbul Üniversitesi, Muş Alparslan Üniversitesi katılacak. Kulüpler arası yarışmalarda ise Bozok Geleneksel Okçuluk Spor Kulübü Derneği, Erbaa Gençlik Spor Kulübü, Gökbörü Geleneksel Okçuluk, Atlı Savaş Sanatları, Gençlik ve Spor Kulübü, Akşehir Selçuklu Spor Kulübü Derneği, Porsuk Gençlik ve Spor Kulübü, Gaziosmanpaşa Geleneksel Osmanlı Atlı Okçuluk Spor Kulübü, Çorum Okçuluk Gençlik ve Spor Kulübü, Aile Sosyal Politikalar Gençlik Spor Kulübü Derneği Tokat Şubesi, Erbaa Oba Geleneksel Okçuluk Spor Kulübü Derneği, Jandarma Gücü, İstanbul Üniversitesi Spor Birliği Kulübü yer alacak. Ayrıca 10 yaş altı 18 kişi, 10-14 yaş 38 kişi, 15-17 yaş kategorisinde 20 olmak üzere toplam 76 gençte yarışmalarda boy gösterecek. Yozgat Bozok Üniversitesi Geleneksel Okçuluk Kulübü Başkanı ve Ortopedi Doktoru Doç. Dr. Murat Korkmaz, her sene düzenledikleri ve geleneksel hale getirdikleri Geleneksel Türk Okçuluğu yarışmalarının bu sene 4’cüsünü gerçekleştirileceklerini söyledi. Bu sene için ‘Tarih İçin Bir Ok At’ sloganıyla geleneksel hale getirdikleri yarışmalara 8 üniversite ve 12 Kulübün yanı sıra 76 çocuğun katılacağını belirten Korkmaz, Geleneksel Türk Okçuluğunun her geçen gün geliştiğini, geleneksel kıyafetlerle eski tip yay ve ok kullanılarak yapılan geleneksel Türk okçuluğunu Yozgat’ta yaşatmak, geliştirmek ve yaygınlaştırmak için çalıştıklarını belirtti. Üniversite bünyesinde okçuluk kurslarının devam ettiğine vurgu yapan Korkmaz, destek veren ve emeği geçen herkese teşekkür etti. Bozok Geleneksel Türk Okçuluğu Derneği Başkanı Şükrü Yalman ise geleneksel Türk okçuluk sporunun gelecek nesillere aktarılması için çalışmaların devam ettiğini bildirdi. Yalman, Bozok Üniversitesi ve Bozok Üniversitesi Geleneksel Türk Okçuluğu Topluluğu ile ‘Tarih İçin Bir Ok At’ sloganıyla yarışmaya organize ettiklerini, geleneksel okçuluğun Yozgat’ta tanınmaya başlandığını, lisanslı sporcu sayısının ise her geçen gün arttığını vurgulayarak, geleneksel okçuluğun Yozgat’ta büyük ilgi gördüğünü, yaş gruplarıyla atış talimlerine devam ettiklerini ifade etti. Yalman, yarışmaların Yozgat’ta yapılmasının tanıtım açısından da iyi bir fırsat olacağına değinerek, Federasyon Başkanı Cengiz Toksöz, MHK Başkanı Varol Türkoğlu, Yönetim Kurulu Üyesi, Metin Yaşar Aksoy ve Ceyhun Destire’nin yanı sıra çok sayıda davetlinin katılım sağlayacağını ifade etti. Yozgat Bozok Üniversitesinde geleneksel hale galen “Tarih İçin Bir Ok At” etkinliğini önemsediklerini belirten Yozgat Bozok Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Karadağ ise ‘’Okçuluk bizim vazgeçilmez ata sporumuz. İnsana sabrı, konsantrasyonu ve bunlara bağlı olarak iradeyi ve hedefe odaklanmayı öğreten bir spor dalı. Bu sporun derinliklerinde bu milletin şecaati ve ileri görüşlülüğü azmi ve kararlılığı var. Bu millet var olduğu sürece bu spor devam edecek ve nesilden nesle aktarılacak. Bu yarışmaya ev sahipliliği yaptığımız için mutluyuz. Bundan sonrada bu yarışma anlam ve değerini hiç kaybettirmeden devam ettireceğiz. Bu vesile ile yarışmaya katılacak bütün sporcularımıza ve organizasyonda emeği geçen herkese teşekkür ediyorum’’ dedi.