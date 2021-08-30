Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat
Güncel Tarım Siyaset Spor Güncel Yaşam Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Ekonomi Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
ALTIN
487.20
DOLAR
8.3503
STERLİN
11.5026
EURO
9.8612

35 yıllık Antrenöre plaket

Yozgat’ta 35 yıldır Futbol Antrenörlüğü yapan Doğan Ayyıldız’a plaket verildi.

30 Ağustos 2021 Pazartesi 00:48
35 yıllık Antrenöre plaket

Yozgat Birinci Amatör Küme Futbol Ligi takımlarından Boğazlıyanspor’un yıllardır Antrenörlüğünü yapan Doğan Ayyıldız, futbol Antrenörlüğünde 35 yılı da geride bıraktı. Yozgat’ın en esi Antrenörlerinden biri olma unvanını elinde bulunduran Doğan Ayyıldız’a Futbol eski İl Temsilcisi Mehmet Karakoç teşekkür plaketi taktim etti. Karakoç, yıllardır Yozgat’ta Antrenörlük yapan ve bir çok başarılı oyuncu yetiştiren Doğan Ayyıldız’a Yozgat Amatör Futboluna vermiş olduğu büyük destekten dolayı teşekkür ettiğini söyledi. Boğazlıyanspor Antrenörü Doğan Ayyıldız ise ‘’Futbol Antrenörlüğümde 35 yıl geride kaldı. İyisiyle kötüsüyle 35 yılı geride bırakırken asla kaybolmayacak dostluklar da elde ettim. Birçok oyuncuyu da hem Türk futboluna hem de Yozgat sporuna kazandırdım. Bana bu plaketi veren Mehmet Karakoç kardeşime ve Yozgat Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu başkanı Hakan Bektaş ile camiasına çok teşekkür ediyorum’’ dedi. 

Anahtar Kelimeler:
35 Yıllık Antrenöre Plaket
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yozgatspor kongreye gidiyor
Yozgatspor kongreye gidiyor
Masterlerin mutlu günü
Masterlerin mutlu günü
Ersoy’a başarı belgesi
Ersoy’a başarı belgesi
Futbolda Demir dönemi
Futbolda Demir dönemi
Karakoç’a teşekkür
Karakoç’a teşekkür
Her mahalleye bir halı saha
Her mahalleye bir halı saha
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Sakarya Caddesi No:10/D Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim