35 yıllık Antrenöre plaket

Yozgat Birinci Amatör Küme Futbol Ligi takımlarından Boğazlıyanspor’un yıllardır Antrenörlüğünü yapan Doğan Ayyıldız, futbol Antrenörlüğünde 35 yılı da geride bıraktı. Yozgat’ın en esi Antrenörlerinden biri olma unvanını elinde bulunduran Doğan Ayyıldız’a Futbol eski İl Temsilcisi Mehmet Karakoç teşekkür plaketi taktim etti. Karakoç, yıllardır Yozgat’ta Antrenörlük yapan ve bir çok başarılı oyuncu yetiştiren Doğan Ayyıldız’a Yozgat Amatör Futboluna vermiş olduğu büyük destekten dolayı teşekkür ettiğini söyledi. Boğazlıyanspor Antrenörü Doğan Ayyıldız ise ‘’Futbol Antrenörlüğümde 35 yıl geride kaldı. İyisiyle kötüsüyle 35 yılı geride bırakırken asla kaybolmayacak dostluklar da elde ettim. Birçok oyuncuyu da hem Türk futboluna hem de Yozgat sporuna kazandırdım. Bana bu plaketi veren Mehmet Karakoç kardeşime ve Yozgat Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu başkanı Hakan Bektaş ile camiasına çok teşekkür ediyorum’’ dedi.