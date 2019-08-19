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30 yıl sonra Yozgatspor için direksiyon başında

TFF Üçüncü Ligi Üçüncü Grup’ta bu sezon Yozgat’ı temsil edecek olan Yozgatspor için Kulüp Başkan Kazım Arslan 30 yıl sonra ilk defa bir otobüsün direksiyonuna geçti.

30 yıl sonra Yozgatspor için direksiyon başında

TFF Üçüncü Ligi Üçüncü Grup’ta bu sezon Yozgat’ı temsil edecek olan Yozgatspor için Kulüp Başkan Kazım Arslan 30 yıl sonra ilk defa bir otobüsün direksiyonuna geçti.

19 Ağustos 2019 Pazartesi 05:09
30 yıl sonra Yozgatspor için direksiyon başında

Yozgatspor’a bir takım otobüsü alan ve üst giydirmelerinin yapılmasının ardından direksiyon başına geçen Kulüp Başkanı Kazım Arslan, giydirmesi yapılan otobüsü kulüp binası önüne kadar getirdi. Arslan, en son 30 yıl önce bir otobüs kullandığını Yozgatspor için 30 yıl aradan sonra tekrar bir otobüsün direksiyonunun başına geçtiğini söyledi. Yozgatspor’un yıllar sonra kendi otobüsüne kavuştuğunu dile getiren Arslan, ‘’Takımımızın otobüsünün giydirmelerini yaptık. Kulüp binamızın önüne de ben getirdim. En son 30 yıl önce bir otobüs sürmüştüm. Yozgatspor’umuza otobüsümüz hayırlı uğurlu olsun. Bundan sonra takımımız her yere yenö otobüsümüz ile gidecek’’ dedi. 

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