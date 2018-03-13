30 yıl sonra hakem olarak

Yozgat’ın Sorgun ilçesinde 30 yıl önce karate öğrenen daha sonra da spor okulu açarak Karate Antrenörlüğü yapan Nazım Başol, daha sonra Yozgat’ta bir spor salonu açarak karate eğitmenliği yaptı. Yozgat’tan ayrılarak Ankara’ya yerleşen Nazım Başol, 30 yıl sonra müsabakalara sporcu olarak çıktığı Celal Atik Spor Salon’unda müsabaka yönetme heyecanını yaşadı.

Kendisinin Sorgun doğumlu olduğunu söyleyen Başol, ‘’30 yıl aradan sonra tekrar Yozgat’a gelmek beni çok mutlu etti. Müsabakalara katılmak için çıktığım ringde şimdi hakem olarak görev yaptım. Çok güzel bir duygu bu’’ dedi.