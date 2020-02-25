3 takım yükselecek

Bu hafta sonu oynanan müsabakalar ile start alan İkinci Amatör Küme Futbol Ligi için Yozgat Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu tarafından yapılan müracaat neticesinde bir üst lige üç takımın yükselmesi kararlaştırıldı. Yozgat Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Hakan Bektaş, 9 takımın mücadele edeceği Yozgat Birinci Amatör Küme Futbol Ligi’nden bir üst lige çıkacak takımın 3 olması için Türkiye Futbol Federasyonuna geçtiğimiz günlerde müracaat ettiklerini söyledi. Yaptıkları girişimler sonucunda müracaatlarının kararının çıktığını dile getiren Bektaş, ‘’Yaptığımız girişimler sonucunda bu sezon Birinci Amatör Küme Futbol Ligi’ne yükselecek olan takım sayısını üçe çıkarmayı başardık. Bu hafta oynanan müsabakalar ile başlayan Yozgat İkinci Amatör Küme Futbol Ligi’mizde kendi gruplarını birinci tamamlayan takımlar direk olarak bir üst lige terfi edecekler. İkinci olan takımlar ise kendi aralarında eleme müsabakası oynayacak ve galip gelen takım Birinci Amatör Küme Futbol Ligi’ne yükselmiş olacak’’ dedi.