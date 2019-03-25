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3 TAKIM AYNI SAHADA

SPOR Toto Bölgesel Amatör Ligi Dördüncü Grup’ta şampiyonluk mücadelesi veren Yozgatspor’un Bozok stadında Ladik Belediyespor ile oynadığı müsabakada Yozgatlı liglerde temsil eden üç takımda aynı sahada taraftarı selamladı.

3 TAKIM AYNI SAHADA

SPOR Toto Bölgesel Amatör Ligi Dördüncü Grup’ta şampiyonluk mücadelesi veren Yozgatspor’un Bozok stadında Ladik Belediyespor ile oynadığı müsabakada Yozgatlı liglerde temsil eden üç takımda aynı sahada taraftarı selamladı.

25 Mart 2019 Pazartesi 00:00
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3 TAKIM AYNI SAHADA

Müsabaka öncesinde Hentbol Erkekler Birinci Ligi’nde mücadele eden Yozgat Bozokspor sahaya çıktı ve taraftarlarını selamladı. Ardından Hentbol Bayanlarda Birinci Lige terfi Play-Off müsabakası oynamaya hak kazanan Yozgat Aile ve Sosyal Politikalar Gençlikspor takımı tribünleri selamladı. Müsabakada Yozgatspor, Yozgat Bozokspor ve Yozgat Aile ve Sosyal Politikalar Gençlikspor takımı birlikte sahaya çıktılar ve ‘Yozgatspor ve Bozokspor omuz omuza, hep birlikte nice şampiyonluklara’ yazılı pankart ile çıktılar. Daha sonra Yozgat Bozokspor ile Yozgat Aile ve Sosyal Politikalar Gençlikspor bayan takımı tribüne çıkarak Yozgatspor ile Ladik Belediyespor arasında oynanan müsabakayı izlediler.

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