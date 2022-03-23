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3 madalya ile döndüler

Yozgat’ın ev sahipliğinde Okul Sporları kapsamında gerçekleştirilen Judo Türkiye şampiyonasında Manisa Yunusemre Belediyespor'un yıldız judocuları, üç madalya kazandı.

23 Mart 2022 Çarşamba 00:22
3 madalya ile döndüler

Yunusemre Belediyespor judoda madalya geleneğini sürdürüyor. Geçtiğimiz günlerde ümitler ve gençler kategorisinde Türkiye dereceleri elde ederek, milli takıma 8 sporcu gönderen mavi-beyazlılar, yıldızlar kategorisinde de üç madalya elde etti. 18-20 Mart tarihlerinde Yozgat'ta düzenlenen Okul Sporları Yıldızlar Türkiye Judo Şampiyonası'nda Yunusemreli sporculardan Emin Levent Yelkenci 55 kiloda Türkiye 2'ncisi olurken, 48 kiloda Sıla Kırcı, 52 kiloda Kübra Kahya Türkiye 3'üncüsü oldu. Manisa'ya üç madalya daha kazandırdıkları için mutlu olduklarını belirten Yunusemre Belediyespor Judo Antrenörü Halil Atmaca, "Sporcularımız çok iyi yolda. Gururluyuz. Bizlere bu yolda destek veren Belediye Başkanımız Dr. Mehmet Çerçi'ye, Manisa Gençlik ve Spor İl Müdürümüz Yunus Öztürk'e ve Kulüp Başkanımız Arif Alkan'a teşekkür ediyoruz" diye konuştu.

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