3 GOL, 3 PUAN

Kırmızı siyahlılar, aldıkları bu galibiyetle puanını 6’ya çıkartıp, zirve yarışını sürdürürken, önümüzdeki haftayı dinlenerek geçirecek.

Yozgat Bozok Stadında oynanan karşılaşma öncesinde vefat eden eski teknik direktörlerden Murat Özgen için saygı duruşunda bulunuldu. Daha sonra başlayan karşılaşmanın ilk atağı 2’inci dakikada geldi. Bu dakikada gelişen Yozgatspor atağında HakkıTosu’un pasında topla buluşan Mehmet’in şutu kalecide kaldı. 8’inci dakikada Hakkı Tosun, kalecinin öne çıktığını görünce, orta sahadan aşırtma şutu üsten az farkla auta çıktı. 33’üncü dakikada Ali Yakup’un serbest vuruştan defansın arkasına bıraktığı topa iyi yükselen Ali Tayfun’un kafa şutu kalecide kaldı. 34’üncü dakikada Nizamettin’in pasında topla buluşan Hakkı Tosun’un şutunda meşin yuvarlak yandan az farkla auta gitti. 40’ıncı dakikada Yozgatspor kontra atağında Ali Tayfun’un sağ kanatan gönderdiği topla buluşan Nizamettin ceza sahasına bekletmeden meşin yuvarlağı bıraktı. Topla buluşan Hakkı Tosun topu ceza sahası dışından gelen Şükrü’yü gördü. Bu futbolcunun sert şutunda top ağlarla buluşunca Yozgatspor 1-0 öne geçti. 44’üncü dakikada Şükrü’nün ceza sahasına ortasında Ali Tayfun’un röveşatasında top yandan az farkla auta çıkınca ilk 45 dakika atılan tek golle 1-0 tamamlandı.

Yozgatspor ikinci yarıda da gol arayan taraf oldu. 50’inci dakikada Ali Tayfun’un ara pasında topla buluşan Şükrü, defansı geçtikten sonra düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı filelere göndererek, kendisinin ve takımının ikinci golünü kaydetti. Yozgatspor bu golle 2-0 öne geçerek, rahatladı. 57’inci dakikada Ali Tayfun’un ara pasında topla buluşan Şükrü, Hakkı Tosun’u gördü. Hakkı Tosun, ara pası ile topla buluşturduğu Nizamettin’in şutunda meşin yuvarlak bir kez daha filelerle buluşarak, kırmızı siyahlı ekip skoru 3-0’a taşıdı. 69’uncu dakikada Ali Tayfun’un pasında zor pozisyonda topu kapan Şükrü’nün vuruşunda meşin yuvarlak yandan az farkla auta çıktı. Maç bu skorla tamamlanması beklenirken 75’inci dakikada ender gelişen konuk takım atağında topla buluşan Fatih’in şutu Yozgatspor ağlarıyla buluşunca, maç 3-1 Yozgatspor’un üstünlüğü ile tamamlandı.

