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2’inci Lig’de 3’üncü takıma onay

YOZGAT İkinci Amatör Küme Futbol Lig’inden Türkiye Futbol Federasyonuna (TFF) yapılan müracaat sonrasında bir üst lige üç takımın çıkması onaylandı.

2’inci Lig’de 3’üncü takıma onay

YOZGAT İkinci Amatör Küme Futbol Lig’inden Türkiye Futbol Federasyonuna (TFF) yapılan müracaat sonrasında bir üst lige üç takımın çıkması onaylandı.

22 Mart 2018 Perşembe 07:00
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2’inci Lig’de 3’üncü takıma onay

Yozgat Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Hakan Bektaş, daha önce kurasını çekip fikstürünü belirledikleri İkinci Amatör Küme Futbol Lig’inden bir üst lige çıkacak takım konusunda Türkiye Futbol Federasyon’undan bekledikleri cevabın geldiğini hatırlattı. Normal de Birinci Amatör Küme Futbol Lig’ine iki takımın çıkacağını vurgulayan Bektaş, ‘’TFF’ye yaptığımız müracaat sonrasında iki takımı üç takıma çıkarmayı başardık. TFF’den gelen olumlu cevap neticesinde 1 Nisan tarihinde başlayacak olan İkinci Amatör Küme Futbol Lig’inde iki grup birincileri direk olarak bir üst lige yükselirken, ikinci olan takımlar ise kendi aralarında tarafsız bir sahada eleme maçı oynayacaklar ve galip gelen takım Birinci Amatör Kümeye yükselecek. 

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