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29 EKiM’E YETiŞECEK

Yozgat’ta yapımı devam eden şehir stadı inşaat alanını gezen Yozgat Valisi Ziya Polat, yetkililerden bilgi alarak 29 Ekim tarihine kadar stadın tamamlanmasını istedi.

24 Mayıs 2022 Salı 00:25
29 EKiM’E YETiŞECEK

Gençlik ve Spor İl Müdürü Rasim Parlak ile yapımı devam eden şehir stadyumunda incelemelerde bulunan Yozgat Valisi Ziya Polat, yüklenici firma yetkilerinden bilgi aldı. Çalışmaları yerinde gören Vali Polat, yetkililerden stadyumun 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’na yetiştirilmesini istedi. İncelemelerin ardından açıklamalarda bulunan Vali Polat, Yozgat stadyumunu en kısa zamanda sporcuların ve sporseverlerin hizmetine sunmak için çaba göstereceklerini söyledi. Müteahhitlerin Kasım ayında tamamlanmasını söylediklerini dile getiren Vali Polat, ‘’Ama ben daha erken yapılacağına inanıyorum. İnşallah 29 Ekim’e yetiştirmek için çaba sarf edeceğiz. Tabi devletimiz Allah’a şükür güçlü. Yatırımlar devam ediyor. Özellikle yiğitler şehri Yozgat’ımıza spor yatırımları devam ediyor. Her ilçemize kapalı spor salonları yapılacak, yakın zamanda ihalesine çıkacağız. Spor salonu olmayan ilçemizde kalmayacak. Okullarımızda basketbol sahaları, voleybol sahaları, halı sahalar hepsinin ihalesi önümüzdeki günlerde çıkacak. Yerköy’de spor salonu, Şefaatli’de spor salonu yapacağız inşallah. Merkezde yer çalışmaları devam ediyor. Güreş Eğitim Merkezinin de inşallah ihalesini yayınlayacağız. Yiğitler şehri Yozgat’ın spor şehri olması içinde tüm çabamızla çalışıyoruz. Destek olan tüm devlet büyüklerimize teşekkür ediyorum’’ dedi. •Haber Merkezi•

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29 EKiM’E YETiŞECEK
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