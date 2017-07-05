24 bin lisanslı sporcu var

Yozgat Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Oğuzhan Güneşer, Yozgat’ta şuanda lisanslı sporcu sayısının 28 bin 860 olduğunu faal olarak spor hayatına devam edenlerin ise 5 bin 121 olduğunu söyledi. Faali lisanslı sporcu sayısının arttırılmasına yönelik çalışmaların sürdüğünü dile getiren Güneşer, ‘’İl genelinde müdürlüğümüz bünyesinde açılan kurslar ile yetenekli sporcuları belirliyoruz. Bu yetenekli sporculara lisans çıkararak spor yapmaya yönlendiriyoruz. Yıl boyu açılan kurslarımız dışında İl Spor Merkezleri adı altında okulların tatil olmasıyla birlikte 5-18 yaş aralığındaki gençlerimize de yönelik kurslarımız bulunuyor. Bu kurslara devam eden gençler arasında da yeteneklileri keşfediyoruz ve onları yapabilecekleri spora yönlendiriyoruz. Yaptığımız bu çalışmaların temelinde ise ilimizde faal lisanslı sporcu sayısını arttırmak yatıyor’’ dedi.