23 Nisan’a özel turnuva

Turnuvaya isteyen her öğrencinin katılacağı bildirilirken turnuvanın başvuru koşulları, yarışma takvimi ve ödülleri https://www.tbmm.gov.tr/ adresinden yayımlanacağı belirtildi.
08 Şubat 2022 Salı 00:52
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı ile Gençlik ve Spor Bakanlığının katkılarıyla 11-13 yaş grubuna yönelik ülke genelinde ‘23 Nisan Futbol Turnuvası, Mahallede Maç Var’ adlı futbol turnuvası düzenleneceği bildirildi.
Turnuvaya isteyen her öğrencinin katılacağı bildirilirken turnuvanın başvuru koşulları, yarışma takvimi ve ödülleri https://www.tbmm.gov.tr/ adresinden yayımlanacağı belirtildi.