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23 Nisan’a özel turnuva

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı ile Gençlik ve Spor Bakanlığının katkılarıyla 11-13 yaş grubuna yönelik ülke genelinde ‘23 Nisan Futbol Turnuvası, Mahallede Maç Var’ adlı futbol turnuvası düzenleneceği bildirildi.

08 Şubat 2022 Salı 00:52
23 Nisan’a özel turnuva

Turnuvaya isteyen her öğrencinin katılacağı bildirilirken turnuvanın başvuru koşulları, yarışma takvimi ve ödülleri https://www.tbmm.gov.tr/ adresinden yayımlanacağı belirtildi.

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