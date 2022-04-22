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23 Nisan turnuvası

Yozgat Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında Rıza Kayaalp Spor Salonu'nda minik sporculara yönelik Basketbol turnuvası düzenlendi.

22 Nisan 2022 Cuma 00:51
23 Nisan turnuvası

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde Basketbol Antrenörü Durak Tekgül gözetiminde açılan Basketbol Okuluna devam eden çocukların katılımı ile düzenlenen basketbol turnuvası yoğun ilgi gördü. Sporcuların velilerinin de ilgi gösterdiği basketbol turnuvasında minik sporcular müsabaka heyecanı yaşadı. Oldukça çekişmeli ve heyecanlı geçen Basketbol turnuvasını Yozgat Gençlik ve Spor İl Müdürü Rasim Parlak, Sporcu Yetiştirme Daire Başkanı Selçuk Çebi, Spor Hizmetleri Müdürü Özgür Akgül ile birlikte, Spor Şube Müdürü Yunus Bölükbaşı, Sporcu Eğitim Merkezi Müdürü Beytullah Karadavut ta izledi. Rıza Kayaalp Spor Salonu’nda yapılan basketbol turnuvasında minik sporculara Erkekler Bölgesel Basketbol Ligi’nde mücadele eden Yurdum Gençlikspor takımının oyuncuları da eşlik etti. 23 Nisan Ulusal Egemenli ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında yapılan turnuvada mücadele eden bütün takımlar şampiyon sayılırken, minik sporcular hem madalya kazanma heyecanı yaşadı, hem de turnuva da gönüllerince eğlenme fırsatı buldular. Minik sporcuların velilerinin de yoğun ilgi gösterdiği turnuva sonrasında Yozgat Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü yetkilileri, minik sporcular ve veliler hatıra fotoğrafı çektirdiler. Yozgat Gençlik ve Spor İl Müdürü Rasim Parlak, yarın kutlanacak olan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında kurum bünyesinde açılan basketbol kurusuna devam eden minik öğrenciler arasında basketbol turnuvası düzenlediklerini söyledi. Minik sporcuların mücadele ettiği basketbol turnuvasına ilginin yoğun olduğunu vurgulayan Parlak, ‘’Minik sporcularımız basketbol turnuvası ile müsabaka ve yarışma heyecanı yaşadılar. Geleceğimiz olan minik yavrularımız için düzenlediğimiz Basketbol turnuvasında velilerimiz de çocuklarını izlemek için Rıza Kayaalp Spor Salonu’muza geldiler. Ben bütün yavrularımızı tebrik ediyorum, Allah yollarını bahtlarını açık etsin’’ dedi. 

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