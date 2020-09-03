2 transfer daha

Hem iç hem de dış transferde yoğun bir şekilde çalışmalarını sürdüren kırımız siyahlı yönetim, teknik direktör Nihat Tinel’in raporu doğrultusunda oyuncular ile görüşerek anlaşma sağlıyor. Galatasaray alt yapısında yetişen ve Beylerbeyispor, Erbaaspor, Payasspor Batman Petrolspor ve son olarak Alemdağspor forması giyen orta saha oyuncusu Çetin Turan’ı renklerine katan Yozgatspor, sol bek mevkii içinde Fatih Emircan ile anlaştı. Osmanlıspor alt yapısında oynayan Fatih Emircan, İttfak Holding Konyaspor, Sarayönü Belediyespor, Keçiören Belediyesi Bağlumspor ve Ankara TKİ takımlarında oynadı.