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-2 maç tamamlanamadı

YOZGAT Birinci Amatör Küme Futbol Ligi’ne hafta sonunda oynanan karşılaşmalarla devam edildi.

-2 maç tamamlanamadı

YOZGAT Birinci Amatör Küme Futbol Ligi’ne hafta sonunda oynanan karşılaşmalarla devam edildi.

11 Aralık 2017 Pazartesi 07:00
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-2 maç tamamlanamadı

B Grubunda zirve mücadelesi veren 4 takım kendi aralarında oynadı, liderlik koltuğu ve sıralama yine değişti. A Grubunda Akdağmadenispor-Yerköy Bağlarbaşı Köselispor’u 5-2 yendi.  Boğazlıyan Sağlıkspor ile Yozgat SHÇEKspor 2-2’lik skorla punları paylaştı. Sorgun Belediyespor’un 5-0 öne geçtiği maçta Çayıralan Esnafspor sahadan çekildi. Yozgat Çamlıkspor-Sarıkaya Belediyespor’u 2-0 yenerek çıkışını sürdürdü. B Grubunda ise, Lider Şefaatlispor, Yozgat deplasmanında Yemenoğlu Yozgatspor ile 2-2 berabere kaldı. Yozgat İl Özel İdarespor ise, Yerköyspor’u 1-0 yenerek liderlik koltuğunun yeni sahibi oldu. Sorgun Gençlikspor-Paşaköy Gençlikspor arasındaki müsabaka 5-2 devam ederken yarıda kaldı. Boğazlıyan Şekerspor-Saraykentspor ile 4-4 berabere kaldı.

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