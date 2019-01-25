2 HAFTA ARA

Yozgat Aile ve Sosyal Politikalar Gençlikspor takımı Antrenörü Enis Atmaca, ligde fikstür gereği iki hafta üst üste müsabaka oynamayacaklarına buna karşılık hazırlıkları ara vermeden devam ettiklerini söyledi. Geçen hafta şampiyonluk mücadelesi veren Adana temsilcisi Adasokağıspor’a şansız bir şekilde yenildiklerini hatırlatan Atmaca, ‘’İyi bir takımımız var ancak tecrübesiz bir ekibiz. Adasokağıspor müsabakasında oyuncularımız biraz tecrübeli olsa kazanabilirdik ancak olmadı. Önümüzdeki müsabakalara bakacağız. İki haftalık arayı iyi değerlendirip Amasya Atatürk Lisesi ile oynayacağımız müsabakaya iyi hazırlanacağız’’ dedi.