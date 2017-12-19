19 PEHLİVAN DERECE YAPTI

Müsabakalara Yozgat ile birlikte Konya, Kırşehir, Kayseri ve Aksaray İllerinden gelen sporcular katıldı. Yaklaşık 150 sporcunun mücadele ettiği lig müsabakalarını Avrupa ve Dünya Şampiyonu, Olimpiyat İkincisi, Milli Sporcumuz Rıza Kayalap de takip etti, genç sporcularla sık sık biraraya gelip sohbet etti. Yapılan müsabakalarda Yozgat Bölgesi güreşçilerinden Ege Keskin 48 kiloda birinci olurken, Yalçın Kunduz 55 kiloda, Sefa Şahin 62 kiloda, Enes Buğra Demir 71 kiloda, Alperen Nemli 80 kiloda, İbrahim Coşkun 85 kiloda, Yahşya Zorlu da 92 kiloda birinci oldu. Kerem Savaş 41 kiloda, Sefa Solmaz 52 kiloda, Yusuf Adıyaman 60 kiloda, Mustafa Yozgat 65 kiloda ikincilik elde etti. Ebubekir Taşdemir 26-32 Kiloda, Samet Okur 41 kiloda, Emir Adıgüzel-Samet Duman- Recep Kalınsazoğlu -Yasin Sarıaslan 48 kiloda, Osman Yozgat 51 kiloda, Nurullah Şahin 55 kiloda, Abdullah Ersin-Mustafa Avcı 57 kiloda, H. İbrahim Büyüksoy 75 kiloda 3’üncülükle yetindi.