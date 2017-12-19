Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat
parçalı bulutlu
Güncel Gündem Siyaset Spor Ekonomi Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Güncel Yaşam Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
110266
ALTIN
155.793
DOLAR
3.8397
STERLİN
5.1308
EURO
4.5375

19 PEHLİVAN DERECE YAPTI

YOZGAT Rıza Kayaalp Spor Salonu’nda gerçekleştirilen Güreş Bölgesel Ligi Müsabakalarının üçüncü etabında 19 güreşçimiz derece yaptı.

19 PEHLİVAN DERECE YAPTI

YOZGAT Rıza Kayaalp Spor Salonu’nda gerçekleştirilen Güreş Bölgesel Ligi Müsabakalarının üçüncü etabında 19 güreşçimiz derece yaptı.

19 Aralık 2017 Salı 07:00
74 Okunma
19 PEHLİVAN DERECE YAPTI

Müsabakalara Yozgat ile birlikte Konya, Kırşehir, Kayseri ve Aksaray İllerinden gelen sporcular katıldı. Yaklaşık 150 sporcunun mücadele ettiği lig müsabakalarını Avrupa ve Dünya Şampiyonu, Olimpiyat İkincisi, Milli Sporcumuz Rıza Kayalap de takip etti, genç sporcularla sık sık biraraya gelip sohbet etti. Yapılan müsabakalarda Yozgat Bölgesi güreşçilerinden Ege Keskin 48 kiloda birinci olurken, Yalçın Kunduz 55 kiloda, Sefa Şahin 62 kiloda, Enes Buğra Demir 71 kiloda, Alperen Nemli 80 kiloda, İbrahim Coşkun 85 kiloda, Yahşya Zorlu da 92 kiloda birinci oldu. Kerem Savaş 41 kiloda, Sefa Solmaz 52 kiloda, Yusuf Adıyaman 60 kiloda, Mustafa Yozgat 65 kiloda ikincilik elde etti. Ebubekir Taşdemir 26-32 Kiloda, Samet Okur 41 kiloda, Emir Adıgüzel-Samet Duman- Recep Kalınsazoğlu -Yasin Sarıaslan 48 kiloda, Osman Yozgat 51 kiloda, Nurullah Şahin 55 kiloda, Abdullah Ersin-Mustafa Avcı 57 kiloda, H. İbrahim Büyüksoy 75 kiloda 3’üncülükle yetindi.

Yorumlar

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol

İlgili Haberler
-Sorgun Avantaj kaybetti
-Sorgun Avantaj kaybetti
-Bozok dinlendi, rakipleri oynadı
-Bozok dinlendi, rakipleri oynadı
-Lig heyecanı karışık
-Lig heyecanı karışık
-BAL’da perde kapandı
-BAL’da perde kapandı
-YARIŞTAN KOPMADIK!
-YARIŞTAN KOPMADIK!
-ANALİG müsabakaları Yozgat’ta
-ANALİG müsabakaları Yozgat’ta

banner88

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Salimbey Sokak No:8 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77 - 354 217 24 94

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim